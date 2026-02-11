أحمد موسى: الحكومة أمام تكليفات واضحة وننتظر أداء يلبي طموحات الشعب

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الحكومة الجديدة أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الشارع المصري يترقب مرحلة عمل جادة ومبدعة خلال الفترة المقبلة.



وقال موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الرئيس كلف الحكومة بثماني مهام رئيسية، تتضمن ملفات حيوية مثل الصناعة والسياحة، مؤكدًا أن هذه التكليفات واضحة ومحددة وتحتاج إلى تنفيذ فعلي ينعكس على حياة المواطنين.

وأضاف أن الدولة المصرية تمتلك الإمكانات اللازمة لتحقيق هذه الطموحات، مستشهدًا بافتتاح المتحف المصري الكبير الذي حظي بمتابعة عالمية واسعة، باعتباره نموذجًا لقدرة الدولة على تنفيذ مشروعات كبرى بمعايير دولية.

وأشار إلى أن استمرار الدكتور مصطفى مدبولي في منصبه رئيسًا لمجلس الوزراء جاء استنادًا إلى اعتبارات تتعلق بالخبرة والواقع التنفيذي، مؤكدًا أهمية دعم مؤسسات الدولة والعمل بروح التفاؤل، خاصة في ظل التحديات القائمة.

وأكد على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود والعمل الجاد، مشددًا على أن تقييم الأداء يجب أن يستند إلى النتائج على أرض الواقع.