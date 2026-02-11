قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مكتب نتنياهو : رئيس حكومتنا ناقش الاحتياجات الأمنية لإسرائيل في سياق المفاوضات
بمتوسط 800 ألف جنيه .. 5 سيارات زيرو بالسوق المصري
متحدث الوزراء: إجراءات حوكمة وتطوير وإعادة هيكلة داخل الشركات المملوكة للدولة
جنى| صورة أبكت المصريين من خلف باب منزل خالها بدمياط.. ايه القصة؟
فوائد الفلفل الحار الصحية تفوق التوقعات .. هذه أبرزها
80 يوما في الرعاية المركزة.. صاحب أول عملية زراعة جلد يكشف كواليس رحلته مع العلاج
منتجو الدواجن: نرفض استيراد مجزءات الفراخ من الخارج.. لهذا السبب
بمشاركة عصام عمر .. أحمد السقا يتعاقد على الجزء الثانى من مافيا
أول رد من الزمالك بعد الفوز على سموحة
ضبط صاحب نادٍ صحي بدون ترخيص و6 آخرين في ممارسة أعمال منافية للآداب بالجيزة
باحثة: نتنياهو يبحث عن ضوء أخضر من واشنطن لضرب إيران.. وترامب يتمسك بالدبلوماسية
مشبعتش منكم في الدنيا .. أب ينعى أبناءه الثلاثة بعد مصرعهم فى حريق بالقاهرة|شاهد
نتنياهو لترامب: أي اتفاق مع إيران يجب أن يكون بلا تاريخ انتهاء ويمنعها “إلى الأبد” من القنبلة النووية

كشفت “هيئة البث الإسرائيلية” أن الاجتماع الذي جمع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمر لفترة أطول من المتوقع، في ظل تركيز مكثف على الملف الإيراني ومستقبل المفاوضات الجارية مع طهران.

وبحسب ما نقلته الهيئة، شدد نتنياهو خلال اللقاء على أن أي اتفاق محتمل مع إيران يجب ألا يتضمن تاريخ انتهاء، مؤكداً ضرورة أن يمنع طهران “إلى الأبد” من الوصول إلى السلاح النووي. وأوضح أن إسرائيل ترى أن أي صيغة لا تضمن منعاً دائماً وقابلاً للتحقق ستبقي التهديد قائماً.

وأضافت المصادر أن نتنياهو عرض على ترامب ما وصفها بـ”أدلة واضحة” على مماطلة الإيرانيين في المفاوضات، معتبراً أن طهران تسعى لكسب الوقت دون تقديم تنازلات جوهرية في برنامجها النووي.

وفي سياق متصل، أشارت هيئة البث إلى أن نتنياهو قدم أيضاً لمبعوثين ومسؤولين أمريكيين، من بينهم ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وماركو روبيو، معطيات قال إنها تثبت تنفيذ إيران إعدامات جماعية، في محاولة لتسليط الضوء على سجل طهران الداخلي وسلوكها الإقليمي.

وأكدت الهيئة أن الاجتماع عقد دون الإدلاء بتصريحات إعلامية أو عقد مؤتمر صحفي مشترك، ما يعكس حساسية النقاشات التي دارت خلف الأبواب المغلقة.

الزمالك

عاجل | إعادة مباراة الزمالك وحرس الحدود

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

أرشيفية

رسميا.. أول دولة عربية تعلن الخميس 19 فبراير غرة شهر رمضان

محمد سامي

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع ومدير الأكاديمية العسكرية

صورة أرشيفية

مع اقتراب رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم

إمام عاشور

رد فعل مثير من إمام عاشور بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

الفريق عمرو صقر- قائد القوات الجوية

بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية

دار الإفتاء

ما الفرق الفقهي بين النصيحة والتشهير؟.. أمين الإفتاء يجيب

دار الإفتاء

هل يجوز تعجيل فدية الفطر للمريض قبل رمضان؟.. أمين الإفتاء يجيب

الشيخ عويضة عثمان

كيف نشكر نعم الله في رمضان ونتجنب الإسراف؟.. أمين الفتوى يجيب

بمتوسط 800 ألف جنيه .. 5 سيارات زيرو بالسوق المصري

سعر لادا جرانتا 2020 المستعملة

خالد سليم بين هند صبري وحنان مطاوع في رمضان 2026

جل الألوفيرا قد يساعد في علاج الزهايمر.. دراسة تكشف دور مادة بداخله تدعم الذاكرة

تعليق محمود حجازي علي قضيته

احترمت رجولتي ومتكلمتش.. محمود حجازي يكشف كواليس أزمته

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

