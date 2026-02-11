نتنياهو لترامب: أي اتفاق مع إيران يجب أن يكون بلا تاريخ انتهاء ويمنعها “إلى الأبد” من القنبلة النووية

كشفت “هيئة البث الإسرائيلية” أن الاجتماع الذي جمع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمر لفترة أطول من المتوقع، في ظل تركيز مكثف على الملف الإيراني ومستقبل المفاوضات الجارية مع طهران.

وبحسب ما نقلته الهيئة، شدد نتنياهو خلال اللقاء على أن أي اتفاق محتمل مع إيران يجب ألا يتضمن تاريخ انتهاء، مؤكداً ضرورة أن يمنع طهران “إلى الأبد” من الوصول إلى السلاح النووي. وأوضح أن إسرائيل ترى أن أي صيغة لا تضمن منعاً دائماً وقابلاً للتحقق ستبقي التهديد قائماً.

وأضافت المصادر أن نتنياهو عرض على ترامب ما وصفها بـ”أدلة واضحة” على مماطلة الإيرانيين في المفاوضات، معتبراً أن طهران تسعى لكسب الوقت دون تقديم تنازلات جوهرية في برنامجها النووي.

وفي سياق متصل، أشارت هيئة البث إلى أن نتنياهو قدم أيضاً لمبعوثين ومسؤولين أمريكيين، من بينهم ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وماركو روبيو، معطيات قال إنها تثبت تنفيذ إيران إعدامات جماعية، في محاولة لتسليط الضوء على سجل طهران الداخلي وسلوكها الإقليمي.

وأكدت الهيئة أن الاجتماع عقد دون الإدلاء بتصريحات إعلامية أو عقد مؤتمر صحفي مشترك، ما يعكس حساسية النقاشات التي دارت خلف الأبواب المغلقة.