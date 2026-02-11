قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل القمة المصيرية في البيت الأبيض.. واشنطن تحذر مواطنيها: غادروا إيران فورا

أرشيفية
أرشيفية
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحديثا عاجلا لقائمة تحذيرات السفر، وضعت فيه إيران ضمن المستوى الرابع، وهو أعلى درجات التحذير التي تعني “عدم السفر إطلاقا”، وذلك في توقيت حساس يتزامن مع اجتماع مرتقب بين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض اليوم "الأربعاء".

وصنفت الإدارة الأمريكية 21 دولة ضمن هذا المستوى، داعية المواطنين الأمريكيين إلى تجنب السفر إليها، ومطالبة الموجودين فيها بالمغادرة الفورية. إلا أن التركيز الأبرز في التحذير انصب على إيران، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والمخاوف من مواجهة أوسع مع ما تصفه واشنطن بـ”محور الشر”.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن التحذير الخاص بطهران يتسم بصرامة استثنائية، مشيرة إلى مخاطر “الاعتقال التعسفي والاختطاف”، خاصة بالنسبة لحاملي الجنسية الأمريكية-الإيرانية المزدوجة. وحذرت من وجود خطر حقيقي بالسجن دون مبرر قانوني أو إجراءات قضائية عادلة.

ويأتي هذا التحذير في ظل تقارير عن قمع الاحتجاجات داخل إيران، ومخاوف أمريكية من استخدام مواطنين أجانب كورقة ضغط سياسية في مواجهة سياسات إدارة ترامب. كما شددت واشنطن على أنها لا تملك علاقات دبلوماسية مع طهران، ما يحد بشكل كبير من قدرتها على تقديم أي دعم قنصلي للمواطنين الأمريكيين في حال تعرضهم للاعتقال أو الاحتجاز.

وشملت قائمة المستوى الرابع دولا أخرى في الشرق الأوسط، من بينها سوريا ولبنان بسبب مخاطر الحرب والإرهاب وعدم الاستقرار، إضافة إلى العراق واليمن نتيجة نشاط الميليشيات المسلحة وخطر الاختطاف.

وكانت السفارة الأمريكية الافتراضية المعنية بالشأن الإيراني قد أصدرت قبل أيام إنذارا أمنيا عاجلا شددت فيه على ضرورة مغادرة إيران فورا، داعية المواطنين إلى عدم انتظار أي مساعدة حكومية، والبحث عن سبل خروج ذاتية، بما في ذلك عبر المعابر البرية إلى أرمينيا أو تركيا.

وزارة الخارجية الأمريكية إيران رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البيت الأبيض الشرق الأوسط

