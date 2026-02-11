حزب الله: استمرار تطور ‏إيران شاهد على الفشل الذريع لسياسات التآمر

أكد حزب الله اللبناني أن استمرار تطور ‏إيران شاهد على الفشل الذريع لسياسات التآمر. جاء ذلك في بيان للحزب

في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية.

وقال حزب الله: "ليس قرع طبول الحرب العدوانية ضدّ إيران اليوم، من جانب الإدارة الأمريكية المتنمرة أو من ‏جانب الكيان الصهيوني الشارد والمتفلّت، إلا الدليل القاطع والملموس على عظيم تحسّس قوى ‏الاستبداد والطغيان الدولي والإقليمي من تنامي فعالية وقدرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية ‏وتمدّد نموذجها الحضاري والسياسي التحرّري وتأثيره الاستنهاضي للشعوب وفعالياته ‏المناهضة لمخطّطات التسلط والهيمنة الاستكبارية في منطقتنا وفي العديد من دول العالم".‏

وختم الحزب بيانه قائلا : "إننا في حزب الله والمقاومة الإسلامية في لبنان نقدّر عاليًا ونُعرب عن اعتزازنا بالجمهورية ‏الإسلامية ونموذجها التحرّري، ونرفع في عيد انتصارها كلّ التهاني والتبريكات إلى قائدها علي الخامنئي وإلى كلّ المسؤولين فيها وإلى شعبها العزيز ‏والشجاع الذي يكبر فيه وعيه ووحدته في مواجهة الأعداء، ﴿وما النصر إلا من عند الله العزيز ‏الحكيم﴾".

