حزب الله: استمرار تطور ‏إيران شاهد على الفشل الذريع لسياسات التآمر

أكد حزب الله اللبناني أن استمرار تطور إيران شاهد على الفشل الذريع لسياسات التآمر. جاء ذلك في بيان للحزب
في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية.
وقال حزب الله: "ليس قرع طبول الحرب العدوانية ضدّ إيران اليوم، من جانب الإدارة الأمريكية المتنمرة أو من جانب الكيان الصهيوني الشارد والمتفلّت، إلا الدليل القاطع والملموس على عظيم تحسّس قوى الاستبداد والطغيان الدولي والإقليمي من تنامي فعالية وقدرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتمدّد نموذجها الحضاري والسياسي التحرّري وتأثيره الاستنهاضي للشعوب وفعالياته المناهضة لمخطّطات التسلط والهيمنة الاستكبارية في منطقتنا وفي العديد من دول العالم".
وختم الحزب بيانه قائلا : "إننا في حزب الله والمقاومة الإسلامية في لبنان نقدّر عاليًا ونُعرب عن اعتزازنا بالجمهورية الإسلامية ونموذجها التحرّري، ونرفع في عيد انتصارها كلّ التهاني والتبريكات إلى قائدها علي الخامنئي وإلى كلّ المسؤولين فيها وإلى شعبها العزيز والشجاع الذي يكبر فيه وعيه ووحدته في مواجهة الأعداء، ﴿وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم﴾".