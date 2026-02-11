مهندس شاب عاش وحيدا بعد وفاة والديه وأصابته حالة نفسية انتهت بشنق نفسه.. والرائحة الكريهة كشفت المأساة

سادت حالة من الحزن بين ابناء مدينة منوف في محافظة المنوفية عقب العثور علي جثمان مهندس شاب مشنوقا داخل شقته.

إسلام مهندس شاب يبلغ من العمر 39 عاما يعيش بمفرده داخل شقة في الطابق الأرضي بمدينة منوف وذلك بعد وفاة والديه حيث أصيب بحالة اكتئاب شديدة مما أدي إلي إصابته بحالة نفسية سيئة.

عاش إسلام وحيدا بين جيرانه حيث كانوا يعرفون عنه أنه وحيدا يعاني من اضطرابات نفسية ولكن كان يعامل الجميع بلطف عدا الأطفال الذين كانوا ينتمرون عليه.

اعتاد أهالي شارعه علي دخول من الشرفة في الطابق الأرضي حيث أن المنزل الذي يسكن فيه كانوا يرفضون له فتح البوابة للدخول إلي شقته فكان يدخل ويخرج من الشرفة.

وأكد جيرانه، أنهم فوجئوا بغيابه لمدة 5 أيام ولكنهم كانوا يعلمون أنه يتردد علي مصحة نفسية وكان معتاد الغياب ولكن كانت هناك رائحة كريهة تنبعث عن المرور من أمام شرفته حيث توقع البعض موت أحد الحيوانات داخل الشرفة.

وتابع الجيران أنه مع زيادة الرائحة اضطر الجيران الي إبلاغ قوات الشرطة التي اكتشفت قيام المهندس إسلام بشنق نفسه داخل شقته.

وأوضح الجيران أن حالة من الحزن أصابت الجميع فور علمهم بتخلصه من حياته، قائلين “ دي النهاية المتوقعة اللي الكل كان بيقول عليها بس ما حدش صدق لما عرفنا الخبر ارتاح ”.

وأوضح الجيران أنهم لم يلاحظوا له وجود أحد من أهله أو أقاربه للسؤال عليه حيث كان وحيدا دائما.

وكان اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية قد تلقي اخطارا من رئيس مباحث منوف بالعثور علي جثمان شاب مشنوقا داخل شقته.

وتم نقل الجثمان إلي مستشفى منوف وتيين أنه كان يعاني من أمراض نفسية وتخلص من حياته.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.