المنوفية.. تحرير 236 محضر مخالفات مخابز وأسواق خلال يومين

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية برئاسة المحاسب أسامة عز الدين حملات مكبرة ٠

أسفرت عن تحرير 236محضر تمويني خلال يومين من الحملات التفتيشية الموسعة بنطاق المحافظة ، تنوعت ما بين 144 محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة و 92 مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر و بأزيد من السعر ، بالإضافة إلى ضبط كميات من السلع الفاسدة واللحوم والدواجن الغير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجموعة من الالعاب النارية قبل طرحها بالأسواق.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة باستمرار التعاون الكامل مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لإحكام الرقابة على الأسواق وتكثيف الحملات التفتيشية لضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.