مظلوم إعلاميًا ويستحق تدريب الأهلي .. طارق طه يروي قصة علي ماهر مع سيراميكا كليوباترا
فرنسا تتجه لزيادة التأشيرات الإنسانية للإيرانيين المضطهدين
الجامعة العربية تدعو ترامب للوفاء بتعهداته لمنع إسرائيل من ضم الضفة
94 مليون جنيه و70 فرصة عمل.. اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع لتصنيع الأسمدة
المدير التنفيذي لمنظمة اليمن: ما حدث في شبوة انفلات أمني واضح يتحمل المحافظ مسؤوليته
مباراة الأهلي والإسماعيلي مجاناً على هذه القناة
كشف حساب "منال عوض".. 6 أشهر من الإنجازات قبل التولي الرسمي لملف البيئة
وزير الخارجية الألماني: يجب تسوية مسألة البرنامج النووي الإيراني من خلال المفاوضات
أحمد موسى: ينفي وجود تعيينات جديدة داخل مؤسسة الرئاسة
موعد وأماكن صرف منحة رمضان 2026 للعمالة غير المنتظمة
تعزيز الحوار البناء.. رئيس مجلس النواب يستقبل سفراء دول الاتحاد الأوروبي
كامويش يقود هجوم الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري

عبدالله هشام

أعلن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيلته لخوض مباراة الإسماعيلي، التي تقام بعد قليل ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني - ياسر ابراهيم - ياسين مرعي - محمد شكري.

الوسط: أليو ديانج - محمد علي بن رمضان - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - أشرف بن شرقي.

الهجوم: يلسين كامويش.

وتنطلق صافرة حكم مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي، اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026، باستاد برج العرب بالإسكندرية، في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية.

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والإسماعيلي التي تقام بين الفريقين، مساء اليوم الأربعاء.


ـ حكم ساحة: محمود وفا.

ـ حكم مساعد أول: محمد عاطف الزناري.

ـ حكم مساعد ثاني: محمد محمود لطفي.

ـ حكم رابع: هيثم عثمان.

ـ حكم فيديو: محمود الدسوقي.

ـ حكم مساعد فيديو: إسلام أبو العطا.

