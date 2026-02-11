كامويش يقود هجوم الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري

أعلن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيلته لخوض مباراة الإسماعيلي، التي تقام بعد قليل ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني - ياسر ابراهيم - ياسين مرعي - محمد شكري.

الوسط: أليو ديانج - محمد علي بن رمضان - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - أشرف بن شرقي.

الهجوم: يلسين كامويش.

وتنطلق صافرة حكم مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي، اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026، باستاد برج العرب بالإسكندرية، في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية.

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والإسماعيلي التي تقام بين الفريقين، مساء اليوم الأربعاء.



ـ حكم ساحة: محمود وفا.

ـ حكم مساعد أول: محمد عاطف الزناري.

ـ حكم مساعد ثاني: محمد محمود لطفي.

ـ حكم رابع: هيثم عثمان.

ـ حكم فيديو: محمود الدسوقي.

ـ حكم مساعد فيديو: إسلام أبو العطا.