مسيرة طارق العشري المدير الفني لفريق الإسماعيلي أمام الأهلي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسه الإسماعيلي، مساء اليوم، ضمن مواجهات الجولة الـ 14 المؤجلة لمنافسات بطولة الدوري المصري،

ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز وحصد 3 نقاط مهمة بعد إهدار عدد من النقاط في بطولة الدوري وابتعد عن المركز الأول.

فيما يحاول نادي الإسماعيلي تحقيق أي نتيجة إيجابية لتحسين مركزه في جدول الترتيب حيث يذيل المسابقة برصيد 10 نقاط من 15 مباراة حيث فاز في 3 وتعادل في لقاء وحيد وخسر 11 مباراة.

مواجهات طارق العشري أمام الأهلي

وسبق لـ طارق العشري المدير الفني للإسماعيلي مواجهة النادي الأهلي مع 10 أندية في 37 مباراة حقق الفوز 6 مرات وتعادل 8 مباريات وخسر في 23 مباراة.

خاض طارق العشري المدير الفني للإسماعيلي 37 مباراة أمام الأهلي مع 10 أندية هي حرس الحدود وانبي وسموحة والمقاولون العرب ووادي دجلة والمصري وطلائع الجيش وفاركو والاتحاد السكندري وأهلي بني غازي الليبي.



أول مباراة لطارق العشري كمدير فني أمام الأهلي كانت أمام حرس الحدود في الدور الأول من موسم 2006 – 2007 وخسر بهدفين دون رد وكان يقود الأهلي مانويل جوزيه

اخر مباراة كانت في الدور الأول موسم 2023 – 2024 وكان مدربا للاتحاد السكندري وفاز الأهلي 1-0 وكان يقود الأهلي السويسري مارسيل كولر.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 27 نقطة، بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز الأخير الـ 21، برصيد 10 نقاط.