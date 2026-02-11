أمن فلوسك.. خطوات حماية حسابك البنكي من السرقة

يهتم الكثير من الأشخاص بالاطلاع على خطوات حماية حسابك البنكي من السرقة، من أجل منع حدوث العديد من حالات النصب التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة، إذ تعمل البنوك على إضافة بعض التحديثات لزيادة تأمين الحسابات البنكية للأشخاص، لذا يزداد البحث في التوقيت الحالي عن خطوات حماية حسابك البنكي من السرقة.

خطوات حماية حسابك البنكي من السرقة

أوضح بنك CIB خطوات حماية حسابك البنكي من السرقة، بعد انتشار العديد من طرق الاحتيال خلال الآونة الأخيرة، إذ أكدت أن أولى خطوات حماية الحساب هو عدم الإفصاح عن كلمة المرور، إضافة إلى استخدام كلمات مرور قوية وتغييرها باستمرار من فترة لأخرى، وإليكم طريقة حماية حسابك البنكي من السرقة كالتالي:

ـ إنشاء كلمة مرور قوية تساهم في زيادة الأمان للحساب البنكي الخاص بك.

ـ عدم تحميل أي مرفقات أو ملفات من مصادر مجهولة حتى لا يتم اختراق حسابك بكل سهولة.

ـ استخدام خاصية «رموز الأمان المتعددة» وهو ما يساعد على تزويد المستخدمين بمزيد من الأمان حول طلب كلمة المرور أو الرقم السري المتغير.

ـ التأكيد على تحديث تطبيق الحساب البنكي الخاص بك باستمرار.

ـ عدم إظهار شاشة الهاتف المحمول عند إجراء أي معاملات البنكية الإلكترونية.

أشهر حالات اختراق الحساب البنكي

ذكر خبراء تكنولوجيا المعلومات، أشهر حالات اختراق الحساب البنكي ومنها استخدام العديد من البرامج الخبيثة الضارة لاختراق الحساب البنكي، ويتم ذلك من خلال فتح أي روابط أو إيميل مرسل للشخص أو ملف للتحميل بشكل مخفي.

إذ يتم استخدم خاصية كي لوجر من خلال تسجيل أي خطوة تقوم بها على جهازك المحمول، كما يمكن اختراق الحساب البنكي من خلال الاتصال بصاحب الحساب أو إرسال رسالة له للاطلاع على بيانات الحساب.

البنوك تنشر التوعية بأهمية الحفاظ على سرية البيانات

قال الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقا ماجد فهمي، إنَّ البنوك المصرية تجدد تحذيراتها عبر مواقعها الرسمية، لنشر التوعية بين جمهور المتعاملين بأهمية الحفاظ على سرية البيانات، وتجنب بعض الأخطاء التي تزيد من نسبة تعرض حساباتهم للقرصنة ومن ثمَّ سرقة الأرصدة؛ تنفيذا لتعليمات البنك المركزي المصري وتوجيهاته.

معلومات مهمة لتجنب سرقة الحسابات البنكية

هناك 7 نقاط رئيسية لا تخلو منها تحذيرات البنوك المستمرة وتوعيتها للعملاء لتجنب سرقة الحسابات، وهي:

1- ضرورة عدم مشاركة العميل أيا من بياناته السرية سواء البيانات الشخصية أو بيانات البطاقات والحسابات البنكية، خاصة كلمات المرور والرقم السري.

2- عند تلقي مكالمات أو رسائل نصية من جهات مجهولة الهوية تنتحل صفة موظفي البنوك وتطلب بيانات العميل، لا بد من حظر هذه الأرقام والإبلاغ عنها فورا.

3-يجب تنزيل تطبيقات البنوك من متاجر التطبيقات الرسمية مثل آب ستور وجوجل بلاي، وتحديثها بصفة مستمرة وتنزيل تطبيقات للحماية على الأجهزة سواء الموبايل أو الحاسوب الشخصي.

4- عدم استخدام الشبكات العامة للإنترنت خاصة بالأماكن العامة للدخول منها على الحسابات البنكية نظرا لسهولة اختراقها.

5- عند استخدام ماكينات ATM لسحب الأموال، يمكن إلقاء نظرة سريعة للتأكد من عدم وجود كاميرات مراقبة بأماكن سرية لأنها أحد الحيل التي من خلالها يتم سرقة بيانات العملاء ومحاولة اختراق الحسابات البنكية فيما بعد.

6- رمز OTP يرسله البنك مرة واحدة على رقم هاتف العميل المسجل لديه، لاستخدامه في سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي، ولا يجب مشاركته مع أي شخص أيا كان.

7 ـ يجب تحديث كلمات المرور للحسابات والبطاقات البنكية بصفة دورية، ومراجعة كشف الحساب البنكي باستمرار للوقوف على أية عمليات غريبة تمت على الحساب والرجوع للبنك عند اكتشافها.