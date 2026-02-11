قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إحالة 7 متهمين أوكرانين ومصري للجنايات لاتهامهم بالتعاون مع كبار مهربي المخدرات
أمن فلوسك.. خطوات حماية حسابك البنكي من السرقة
صاحب "ايجيبت كدا كدا" يخرج عن صمته: سيبوا جابر ومؤمن في حالهم
الرئيس السيسي يجتمع مع الوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية
الرعاية الصحية: توطين الصناعات الطبية التركية في مصر ونقل التكنولوجيا الحديثة لتعزيز القطاع الطبي
عـ.ـذبتها والدتها بطريقة بشعة.. التفاصيل الكاملة لواقعة صغيرة كفر الشيخ
مقـ.ـتل 7 وإصابة 22 في اشتباكات في شبوة باليمن
وزارة الصحة تختتم دورة تدريبية في أسوان لتعزيز الاستجابة لحالات العنف ضد المرأة
إحالة الطبيب المتهم بالاستيلاء على أموال مديري الصحة بالجيزة للجنايات
مفتي روسيا يشيد بحسن تنظيم مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية ويثمّن جهود وزير الأوقاف
رئيس الوزراء البولندي يرفض الانضمام لمجلس سلام ترامب
مع اقتراب رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

أمن فلوسك.. خطوات حماية حسابك البنكي من السرقة

خطوات حماية حسابك البنكي من السرقة
خطوات حماية حسابك البنكي من السرقة
خالد يوسف

يهتم الكثير من الأشخاص بالاطلاع على خطوات حماية حسابك البنكي من السرقة، من أجل منع حدوث العديد من حالات النصب التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة، إذ تعمل البنوك على إضافة بعض التحديثات لزيادة تأمين الحسابات البنكية للأشخاص، لذا يزداد البحث في التوقيت الحالي عن خطوات حماية حسابك البنكي من السرقة.

خطوات حماية حسابك البنكي من السرقة

أوضح بنك CIB خطوات حماية حسابك البنكي من السرقة، بعد انتشار العديد من طرق الاحتيال خلال الآونة الأخيرة، إذ أكدت أن أولى خطوات حماية الحساب هو عدم الإفصاح عن كلمة المرور، إضافة إلى استخدام كلمات مرور قوية وتغييرها باستمرار من فترة لأخرى، وإليكم طريقة حماية حسابك البنكي من السرقة كالتالي:

ـ إنشاء كلمة مرور قوية تساهم في زيادة الأمان للحساب البنكي الخاص بك.

ـ عدم تحميل أي مرفقات أو ملفات من مصادر مجهولة حتى لا يتم اختراق حسابك بكل سهولة.

ـ استخدام خاصية «رموز الأمان المتعددة» وهو ما يساعد على تزويد المستخدمين بمزيد من الأمان حول طلب كلمة المرور  أو الرقم السري المتغير.

ـ التأكيد على تحديث تطبيق الحساب البنكي الخاص بك باستمرار.

ـ عدم إظهار شاشة الهاتف المحمول عند إجراء أي معاملات البنكية الإلكترونية.

أشهر حالات اختراق الحساب البنكي

ذكر خبراء تكنولوجيا المعلومات، أشهر حالات اختراق الحساب البنكي ومنها استخدام العديد من البرامج الخبيثة الضارة لاختراق الحساب البنكي، ويتم ذلك من خلال فتح أي روابط أو إيميل مرسل للشخص أو ملف للتحميل بشكل مخفي.

إذ يتم استخدم خاصية كي لوجر من خلال تسجيل أي خطوة تقوم بها على جهازك المحمول، كما يمكن اختراق الحساب البنكي من خلال الاتصال بصاحب الحساب أو إرسال رسالة له للاطلاع على بيانات الحساب.

البنوك تنشر التوعية بأهمية الحفاظ على سرية البيانات

قال الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقا ماجد فهمي، إنَّ البنوك المصرية تجدد تحذيراتها عبر مواقعها الرسمية، لنشر التوعية بين جمهور المتعاملين بأهمية الحفاظ على سرية البيانات، وتجنب بعض الأخطاء التي تزيد من نسبة تعرض حساباتهم للقرصنة ومن ثمَّ سرقة الأرصدة؛ تنفيذا لتعليمات البنك المركزي المصري وتوجيهاته.

معلومات مهمة لتجنب سرقة الحسابات البنكية

هناك 7 نقاط رئيسية لا تخلو منها تحذيرات البنوك المستمرة وتوعيتها للعملاء لتجنب سرقة الحسابات، وهي:

1- ضرورة عدم مشاركة العميل أيا من بياناته السرية سواء البيانات الشخصية أو بيانات البطاقات والحسابات البنكية، خاصة كلمات المرور والرقم السري.

2- عند تلقي مكالمات أو رسائل نصية من جهات مجهولة الهوية تنتحل صفة موظفي البنوك وتطلب بيانات العميل، لا بد من حظر هذه الأرقام والإبلاغ عنها فورا.

3-يجب تنزيل تطبيقات البنوك من متاجر التطبيقات الرسمية مثل آب ستور وجوجل بلاي، وتحديثها بصفة مستمرة وتنزيل تطبيقات للحماية على الأجهزة سواء الموبايل أو الحاسوب الشخصي.

4- عدم استخدام الشبكات العامة للإنترنت خاصة بالأماكن العامة للدخول منها على الحسابات البنكية نظرا لسهولة اختراقها.

5- عند استخدام ماكينات ATM لسحب الأموال، يمكن إلقاء نظرة سريعة للتأكد من عدم وجود كاميرات مراقبة بأماكن سرية لأنها أحد الحيل التي من خلالها يتم سرقة بيانات العملاء ومحاولة اختراق الحسابات البنكية فيما بعد.

6- رمز OTP يرسله البنك مرة واحدة على رقم هاتف العميل المسجل لديه، لاستخدامه في سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي، ولا يجب مشاركته مع أي شخص أيا كان.

7 ـ يجب تحديث كلمات المرور للحسابات والبطاقات البنكية بصفة دورية، ومراجعة كشف الحساب البنكي باستمرار للوقوف على أية عمليات غريبة تمت على الحساب والرجوع للبنك عند اكتشافها.

أمن فلوسك خطوات حماية حسابك البنكي من السرقة حالات النصب زيادة تأمين الحسابات البنكية الحسابات البنكية للأشخاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

أعلى سعر ذهب اليوم 11-2-2026

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

جوهر نبيل

إعلامي يُحذّر: استاد القاهرة مُهدّد لهذا السبب .. ونصيحتي لـ جوهر نبيل الابتعاد عن الجدل

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

محمد إبراهيم

حقيقة عمل محمد إبراهيم لاعب الزمالك الصاعد في أحد المحلات .. فيديو

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

الزمالك

استمرار الثلاثي في الفريق.. «الغندور» يكشف خبرًا سعيدًا لجماهير الزمالك

ترشيحاتنا

طموح الشباب يبني المستقبل.. عنوان المؤتمر الطلابي الثاني لكلية العلوم للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة

طموح الشباب يبني المستقبل.. عنوان المؤتمر الطلابي الثاني لعلوم بنات الأزهر

انطلاق فعاليَّات ندوة مجلة الأزهر حول ميثاق الشرف الطبي وأخلاقيَّات المنظومة الصحيَّة

انطلاق فعاليَّات ندوة مجلة الأزهر حول ميثاق الشرف الطبي وأخلاقيَّات المنظومة الصحيَّة

دار الإفتاء المصرية تنظِّم دورة تدريبية حول الهُوية الدينية وقضايا الشباب لبناء وعي الشباب فكريًّا ودينيًّا

دار الإفتاء تنظم دورة تفاعلية للشباب حول الهوية الدينية ومواجهة التطرف

بالصور

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات.. احذري هذه الطرق الشائعة في مطبخك

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات
أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات
أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات

الطلاق الصامت| أخطر أنواع الفشل الزوجي.. لا ننتبه له وعلامات كارثية

لطلاق الصامت.. أخطر نوع فشل زوجي لا ينتبه له أحد علامات كارثية
لطلاق الصامت.. أخطر نوع فشل زوجي لا ينتبه له أحد علامات كارثية
لطلاق الصامت.. أخطر نوع فشل زوجي لا ينتبه له أحد علامات كارثية

شركة BYD تقاضي الحكومة الأمريكية بسبب حظر دخول سياراتها

BYD أمريكا
BYD أمريكا
BYD أمريكا

آيفون يجبر فيراري على التخلي عن شاشات اللمس في أحدث سيارة كهربائية

فيراري Luce
فيراري Luce
فيراري Luce

فيديو

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

المزيد