فن وثقافة

المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي

مروة عبد المنعم
مروة عبد المنعم
باسنتي ناجي

أعلنت الفنانة مروة عبد المنعم عن تعرضها لـ سرقة حسابها البنكي عن طريق سحب مبلغ مالي منها وعدم وصول رسالة تأكيد بسحب هذة الأموال .

سرقة الفنانة مروة عبد المنعم

وكتبت مروة عبد المنعم عبر صفحتها علي  موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" أنا في مشكلة ومحتاجة أهل الخبرة يفيدوني.. أنا دلوقتي اتعرضت لعمليه سرقة.. اكتشفت إن فيه حد سحب مبلغ كبير من فيزا المشتريات بتاعتي.. والغريب إن الفيزا معايا.. واتفاجئت بالبنك بيتصل بيا بيسألني لو عايزة أقسط المبلغ اللي اتسحب.. قلتله أنا ماسحبتش حاجة.. أكدلي إن فيه مبلغ اتسحب من الفيزا.. فعملت شكوى ووقفت الكارت" 

وتابعت: "دلوقتي المفروض أعمل ايه عشان أعرف عملية السرقة دي حصلت إزاي.. وإزاي ممكن حاجة زي دي تحصل والكارت معايا ومافيش حتى otp جالي.. البنك عايزني أسدد المبلغ وأنا عايزة أثبت إني ماسحبتش المبلغ ده.. حد يفهمني إيه الإجراء اللي ممكن أعمله؟".

وكانت قد كشفت الفنانة مروة عبد المنعم عن إصابتها بـ فوبيا طريفة، تتعلق باستخدامها للهاتف المحمول، والتي اكتشفتها مؤخرًا.

وكتبت مروة عبدالمنعم عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”: "أنا اكتشفت أن عندي فوبيا بقالها أكتر من سنة وأنا مش واخده بالي منها لحد ما واحد خلاني أركز فيها، وقالي أنتي عمرك مارديتي عليا في التليفون مع أني بكلمك واتس أب بتردي عادي، وهنا بقي اكتشفت الفوبيا وهي أني مبكلمش حد في التليفون، بكلم الناس واتس آب فقط".

تفاصيل فوبيا مروة عبدالمنعم

وأضافت: "اكتشفت أني فعلا قليل جدا وبالصدفة لما برد على حد في التليفون والناس القريبة مني عارفة أنها لما تحب توصلي بتوصلي واتس آب، لما ركزت أكتر اكتشفت أني مبحبش اسمع رنت التليفون وأشوف الرنة ماردش، وأول ما يبعتلي واتس أب برد عادي".

واستكملت: “طب ده ليه علاج ولا ايه، ولحد ماتعالج من الفوبيا دي الناس اللي بتكلمني تليفون ومش برد عليها ماتزعلش كلموني واتس آب صباحكم خير ورزق وسعاده”.

وتفاعل معها متابعيها، كاشفين عن إصابتهم بالفوبيا ذاتها: “عندي نفس الموضوع حتي مبحبش الفويس نوت بحب الكتابة"، زيك والله"، ”فوني silent من سنين طويله"، "لا دي حاجة طبيعية جدا مش فوبيا ولا حاجة".

يذكر أن الفنانة مروة عبد المنعن كانت قد كشفت حقيقة الشائعات التي طالتها خلال الفترة الماضية، مؤكدة عدم صحتها، ومن بينها ما تردد بشأن زواجها من الفنان مصطفى قمر، أو أن الفنانة إنعام الجريتلي هي والدتها، وغيرها من الأمور المغلوطة التي حسمت الجدل حولها بشكل قاطع.

وقالت في منشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"إشاعات ليس لها علاقه بيا نهائيا مامتي الفنانه إنعام الجريتلي،

مامتي الفنانه إحسان القلعاوي، بابايا الفنان صبري عبدالمنعم، جدي وساعات بابايا الفنان عبدالمنعم مدبولي، اتجوزت الفنان أحمد عزمي، اتجوزت الفنان مصطفي قمر".

مروة عبد المنعم نجوم الفن الفنانة مروة عبد المنعم سرقة مروة عبد المنعم

