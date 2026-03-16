قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد.. أكبر تجمع للمسلمين في جنوب الهند احتفالا بمناسبة ليلة القدر
رئيسة وزراء اليابان: ندرس سبل ضمان سلامة السفن في مضيق هرمز
فرصة إستثنائية للمتقدمين لمسابقة 30 ألف معلم غير الموفقين في الإختبارات والتدريبات
مصرع شخص جراء سقوط صاروخ على مركبة مدنية في أبوظبي
الإيجار القديم .. مضاعفة القيمة وتحديد حد أدنى للزيادة الشهرية
مواقيت الصلاة.. اعرف موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 16-3-2026
4 خطايا ارتكبها في رادس وروشتة عاجلة.. ما الذي يجب أن يصححه الأهلي قبل معركة الإياب أمام الترجي؟
رئيس الوزراء: الدبلوماسية المصرية تسطر صفحات مضيئة في تاريخ الوطن
انفجارات عنيفة في القدس إثر هجوم إيراني
صرف مرتبات مارس اليوم.. موعد الزيادة الجديدة
توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية ترسل سفنا حربية ردا على تصريحات ترامب
الخارجية : تضامن مصر الكامل مع سلطنة عمان في مواجهة الاعتداءات غير المبررة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

صلاح فوزي: تعليق بعض الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم في قضايا نفقة تنفيذ لحكم القانون

الدكتور صلاح فوزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب
معتز الخصوصي

قال الدكتور صلاح فوزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، إن قانون العقوبات كان قد عدل بموجب القانون رقم 6 لعام 2020 ، حيث تناول التعديل المادة 293 من القانون ، وهذا التعديل تضمن إن الشخص الذي يمتنع عن سداد النفقات المحكوم بها وباجراءات ينذر بها يحرم من عدد من الخدمات الحكومية.

وأشار فوزي لـ"صدى البلد" إلى أن المادة الثانية من هذا القانون نصت على أن وزير العدل يحدد ماهي الخدمات الحكومية ، وبناء على هذا فإن الإجراء التنفيذي لإنزال التعديل منزلة التطبيق هو قرار يصدر من وزير العدل ، والتزاما من وزير العدل بتنفيذ هذا القانون أصدر القرار المنشور في الوقائع المصرية.

وأكد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن هذا القرار هو تنفيذ لحكم القانون ، وبالتالي فإن السند لإصدار القرار هو القانون 6 لعام 2020  ،والقانون و القرار التنفيذي له  يضمن أمرين الأول ضمان تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ واحترام حجيتها ، والأمر الثاني وسداد مديونات النفقة حفاظا على حق الأسرة والأطفال.

واختتم : الأمر الهام أن هذه الإجراءات لا تتسم بصفة الدوام ، ولكنها إجراءات تحفظية مؤقتة  وحينما يقوم المحكوم عليه بالتنفيذ ويعطي زوجته وأسرته حقوقهم ترفع هذه الإجراءات.

وكانت قد أوضحت وزارة العدل أن القرار الصادر بشأن تعليق بعض الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة، يأتي في إطار حرص الدولة على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الأسرة وضمان حصول الزوجة والأبناء على حقوقهم القانونية.

وأكدت الوزارة أن القرار يطبق فقط على الحالات التي صدر بشأنها حكم قضائي نهائي واجب النفاذ بالإدانة طبقًا للمادة 293 من قانون العقوبات الخاصة بالامتناع عن سداد النفقة، مشيرة إلى أن الهدف من القرار  إلزام الممتنعين عن السداد بتنفيذ الأحكام القضائية وصون حقوق الأسرة.

وأضافت الوزارة أن القرار يقضي بتعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات الحكومية المرتبطة بنشاطه المهني أو الاقتصادي،  لحين قيامه بسداد ما عليه من متجمد النفقة للمستحقين أو لصالح بنك ناصر الاجتماعي بحسب الأحوال.

وشددت وزارة العدل على أن تعليق الخدمات إجراء مؤقت، ويتم رفع هذا الإجراء فور سداد المديونية بالكامل وتقديم شهادة تفيد براءة الذمة، مؤكدة أن الجهات المختصة ستقوم بإعادة تقديم الخدمات بشكل طبيعي بمجرد تسوية المديونية.

وأكدت الوزارة أن القرار يهدف في المقام الأول إلى دعم استقرار الأسرة المصرية وحماية حقوق الزوجة والأبناء، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في قضايا النفقة،
وضمان وصول مستحقات النفقة إلى الزوجة والأبناء في الوقت المناسب، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية، مع التأكيد على أن رفع التعليق يتم فور السداد دون أي تأخير.

الدكتور صلاح فوزي سداد النفقات الخدمات الحكومية وزير العدل الأحكام القضائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإعلان الرسمي عن زيادات جديدة ورفع الحد الأدنى.. الحكومة تجهز مفاجأة خلال ساعات

الإعلان الرسمي عن زيادات جديدة ورفع الحد الأدنى.. الحكومة تجهز مفاجأة خلال ساعات

السفير عاطف سالم

مفاجأة| سفير مصر السابق بـ تل أبيب: نتنياهو يختبئ في غرفة محصنة تحت المسجد الأقصى

دخلت معها غرفة الأطفال وطلعت تبكي.. ننفرد بنشر أقوال أم خطيب عروس بورسعيد

دخلت معها غرفة الأطفال وطلعت تبكي.. ننشر أقوال أم خطيب عروس بورسعيد

ننفرد بنشر أقوال والد عروس بورسعيد المقتولة في منزل خطيبها

فلسطيني الجنسية.. ننشر أقوال والد عروس بورسعيد

اسعار السبائك الذهب

سبيكة 10 جرام بكام؟.. أسعار السبائك الذهب اليوم الأحد

تفاصيل جديدة تكشفها أقوال شهد نجلة شقيقة خطيب عروس بورسعيد

تفاصيل جديدة بأقوال شهد نجلة شقيقة خطيب عروس بورسعيد

أسعار الدواجن

البانيه يكسر حاجز ال 250 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

وائل جمعة

سوء النية واضح.. رد فعل صادم من وائل جمعة بعد خسارة الأهلي أمام الترجي

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا فى السحور؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا فى السحور؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا فى السحور؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا فى السحور؟

بقفطان مغربي.. أسماء إبراهيم تلفت الأنظار بجمالها

بقفطان مغربي.. الاعلامية أسماء إبراهيم تلفت الأنظار بجمالها
بقفطان مغربي.. الاعلامية أسماء إبراهيم تلفت الأنظار بجمالها
بقفطان مغربي.. الاعلامية أسماء إبراهيم تلفت الأنظار بجمالها

لصحة العين و الجلد.. ما أهمية فيتامين أ؟

لصحة العين و الجلد..ما أهمية فيتامين أ ؟
لصحة العين و الجلد..ما أهمية فيتامين أ ؟
لصحة العين و الجلد..ما أهمية فيتامين أ ؟

50 صورة من حفل توزيع جوائز الأوسكار 2026

حفل الأوسكار
حفل الأوسكار
حفل الأوسكار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

المزيد