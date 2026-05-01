شنطة هدوم ولعب.. أم تترك طفلتها بالشارع والأب يستلمها من الشرطة بالعمرانية

خيمت حالة من الحزن والغضب على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول صور لطفلة صغيرة عثر عليها بجوار الطريق الدائري بمنطقة العمرانية ظهرت عليها إصابات وجروح بوجهها، قيل إنها تعرضت للضرب قبل أن تُترك بمفردها في الشارع تحمل حقيبتي ألعاب وملابس.



وبحسب روايات متداولة عبر صفحات “فيسبوك”، فإن الأهالي عثروا على الطفلة في حالة انهيار وبكاء، حيث أكدت خلال حديثها أن شخصًا يُدعى “إسلام” اعتدى عليها بالضرب، فيما تركتها والدتها في الشارع بعدما رفض زوجها الثاني وجود الطفلة داخل المنزل.



وقال متداولو القصة إن بعض المواطنين تدخلوا لمساعدة الصغيرة واصطحبوها إلى قسم شرطة العمرانية لحمايتها، إلى أن انتشرت صورها بشكل واسع على مواقع التواصل، ما ساعد والدها، المنفصل عن والدتها، على التعرف عليها والتوجه إلى القسم لاستلامها.



وتفاعل آلاف المستخدمين مع الواقعة، معبرين عن صدمتهم من تعرض طفلة بهذا العمر للعنف والتخلي، مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحمايتها ومحاسبة المسؤولين عما تعرضت له.