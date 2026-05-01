الوفد الفلسطيني يرفض صورة مشتركة مع الوفد الإسرائيلي ويحرج إنفانتينو في الكونجرس

شهدت إحدى الفعاليات في الكونجرس الأمريكي موقفا لافتا، بعدما رفض الوفد الفلسطيني التقاط صورة مشتركة مع الوفد الإسرائيلي، في خطوة وُصفت بأنها أحرجت رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو أمام الحضور.



وبحسب ما تم تداوله، كان إنفانتينو يسعى لالتقاط صورة جماعية تضم الوفدين في إطار مشهد رمزي، إلا أن الوفد الفلسطيني رفض المشاركة، اعتراضا على وضعه في لقطة مشتركة مع ممثلي إسرائيل.



ويأتي هذا الموقف في ظل استمرار التوترات السياسية، حيث يعكس الرفض تمسك الجانب الفلسطيني بموقفه الرافض لأي مظاهر تطبيع رمزية في مثل هذه المحافل.



ولم يصدر تعليق رسمي فوري من جانب إنفانتينو أو الجهات المنظمة بشأن الواقعة، التي أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل.