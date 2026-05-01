واشنطن تدين أسطول غزة: مبادرة مؤيدة لحماس تقوض خطة ترامب

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية أسطول الحرية المتجه إلى غزة، واصفةً إياه بأنه "مبادرة مؤيدة لحماس".

وصرح المتحدث باسم الوزارة، تومي بيجوت، في بيان بأن الأسطول "محاولة لا أساس لها من الصحة وذات نتائج عكسية، تهدف إلى تقويض خطة السلام التي طرحها الرئيس دونالد ترامب.

وأشار بيجوت إلى أن الأسطول نُظِّم من قِبَل المؤتمر الشعبي للفلسطينيين في الخارج، وهو كيان صُنِّف في يناير كمنظمة إرهابية عالمية تعمل لصالح حماس.

ودعت الولايات المتحدة حلفاءها إلى منع سفن الأسطول من الوصول إلى الموانئ والتزود بالوقود والرسو، وحذرت من أنها ستتخذ إجراءات ضد أي جهة تدعم هذه "المناورة السياسية العبثية".