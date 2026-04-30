البحرية الإسرائيلية تبدأ السيطرة على سفن “أسطول الصمود” المتجه إلى غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن سلاح البحرية بدأ بالفعل السيطرة على عدد من سفن “أسطول الصمود” الدولي، الذي كان في طريقه إلى قطاع غزة بهدف كسر الحصار. وذكرت التقارير أن العملية تمت في المياه الدولية، بالقرب من جزيرة كريت اليونانية، بعيداً عن السواحل الإسرائيلية.





ووفقاً للمصادر، فإن القوات الإسرائيلية اعترضت عدة سفن من الأسطول، وسط استعدادات مسبقة للتعامل مع هذا التحرك، في ظل فرض حصار بحري على غزة. كما أشارت التقديرات إلى أن الأسطول كان يضم عشرات السفن ومئات المشاركين من جنسيات مختلفة.





في المقابل، قال مشاركون في الأسطول إن زوارق عسكرية إسرائيلية اقتربت منهم ووجهت أسلحة نحوهم، وأصدرت أوامر مباشرة للسيطرة على السفن، ما يعكس تصعيدًا جديدًا في التعامل مع أي محاولات لكسر الحصار البحري المفروض على القطاع.



