هل كل صوم مقبول؟.. الأنبا أرساني أسقف هولندا يجيب

أكد الأنبا أرساني، أسقف هولندا، أن الصوم لا يقتصر على الامتناع عن بعض الأطعمة، بل يحمل فوائد روحية عميقة، في مقدمتها تدريب الإنسان على ضبط النفس وتقوية الإرادة، بما يساعده على الابتعاد عن العادات الخاطئة والسلوكيات التي لا ترضي الله.

الصوم الحقيقي

وأوضح نيافته أن الصوم يرفع الإنسان فوق مستوى الجسد والمادة، فيقود إلى حياة أكثر روحانية، حيث تصبح الروح أقوى من الجسد، ويختبر المؤمن عمق العلاقة مع الله.

وأشار إلى أن السؤال الأهم ليس: هل نصوم؟ بل: هل صومنا مقبول أمام الله؟ لافتًا إلى أن السيد المسيح أوضح ذلك في مثل الفريسي والعشار، إذ كان الفريسي يصوم مرتين في الأسبوع، ومع ذلك لم تكن صلاته مقبولة، لأن صومه اقتصر على المظهر الخارجي دون اتضاع أو توبة أو علاقة حقيقية مع الله.

وأضاف أن الإنسان قد يواظب على الصلاة، وحضور الاجتماعات، وقراءة الكتاب المقدس، لكن دون أن ينعكس ذلك على حياته، فتتحول الممارسات الروحية إلى مجرد طقوس شكلية لا تُثمر تغييرًا حقيقيًا.

وشدد أسقف هولندا على أن الصوم الحقيقي هو الذي يقرّب الإنسان من الله، ويملأ قلبه بالسلام والفرح والنور، فتظهر ثماره في السلوك والأعمال الصالحة، مصداقًا لقول السيد المسيح: «أنتم نور العالم... فليضئ نوركم قدام الناس، لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات».