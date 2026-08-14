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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المنوفية.. تحرير 147 محضرا تموينيا وضبط 60 طن زيت طعام خام و395 أسطوانة بوتاجاز

حملات تموينية
حملات تموينية

تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية خلال يومين ، من تحرير 230 محضر تمويني ، تنوع ما بين 147 محضر مخالفات مخابز و 83 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار

وأشار أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين بالمنوفية ، أن من أبرز المخالفات تحرير محضر جنح ضد صاحب مستودع غاز بمركز منوف لقيامه بتجميع 395 أسطوانة غاز منزلي مدعمة بهدف بيعها بالسوق السوداء والتربح بدون وجه حق ، كما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب مصنع لتعبئة زيت الطعام بإحدي قري مركز قويسنا لمزاولة النشاط بدون ترخيص وتم ضبط 60 طن زيت طعام خام ، 1000 جركن زيت طعام زنة 20 كجم ، 60 برميل زنة 50 كجم ، 65 كرتونة زيت طعام بأوزان مختلفة ، 4 ماكينة ضخ بمشتملاتهم ، 50 استيكر بدون مستندان مجهولة المصدر ، فيما تم تحرير محاضر جنح ضد أصحاب محال بقالة وحلويات وعصائر ببندر الشهداء لعدم الإعلان عن الأسعار بقصد التربح بدون وجه حق ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

🔹ومن جانبه شدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري وتكثيف الحملات التموينية للتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

المنوفية محافظة المنوفية حملات تموينية محاضر

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