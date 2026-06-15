قمة مصرية أمريكية مرتقبة في "إيفيان".. الرئيس السيسي يشارك في قمة مجموعة السبع بفرنسا

يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في أعمال القمة المقبلة لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، ومن المقرر أن يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وستعقد القمة تحت الرئاسة الفرنسية للمجموعة، خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو 2026 بمدينة إيفيان الفرنسية.

وقالت السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في بيان، إنه من المقرر أن "تتناول اجتماعات القمة عددًا من الموضوعات، من بينها تعزيز النمو الاقتصادي العالمي، وبحث سبل تسوية الأزمات الجيوسياسية الدولية ومواجهة انعكاساتها على التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد، فضلًا عن تسريع الوصول لأهداف التنمية المستدامة، وكذلك أوجه التعاون الدولي في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي".

وأشار السفير محمد الشناوي إلى أن مشاركة الرئيس السيسي في هذه القمة تعد المشاركة المصرية الثانية، وشاركت مصر للمرة الأولى في القمة التي عُقدت بمدينة بياريتز الفرنسية في أغسطس 2019، أثناء تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي.

وذكر المتحدث الرئاسي أن "مشاركة مصر في القمة تأتي تأكيدًا لدورها المحوري في دفع جهود التنمية والاستقرار في الشرق الأوسط".

وأوضح السفير محمد الشناوي في البيان أنه "من المقرر أن يعقد السيسي مقابلات ثنائية على هامش اجتماعات القمة مع عدد من قادة الدول المشاركة، وعلى رأسها لقاء ثنائي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".