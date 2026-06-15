المجموعة الثامنة تشتعل مبكرًا.. السعودية في اختبار الأوروجواي وإسبانيا تبدأ رحلة اللقب أمام الرأس الأخضر

تتجه الأنظار مساء الاثنين إلى منافسات المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم 2026 والتي تفرض نفسها كواحدة من أكثر مجموعات الدور الأول إثارة وتنوعًا في ظل تواجد أربعة منتخبات تحمل طموحات مختلفة بين المنافسة على اللقب والسعي لصناعة المفاجأة ومحاولة كتابة تاريخ جديد في البطولة الأكبر عالميًا.

وتشهد الجولة الافتتاحية للمجموعة مواجهتين مرتقبتين حيث يصطدم المنتخب السعودي بنظيره الأوروجواياني في مواجهة تبدو معقدة على الورق بينما يبدأ المنتخب الإسباني بطل أوروبا مشواره أمام منتخب الرأس الأخضر الذي يخوض أول مشاركة مونديالية في تاريخه.

السعودية تبحث عن انطلاقة تعيد ذكريات الإنجاز التاريخي

يدخل المنتخب السعودي البطولة بطموحات كبيرة رغم صعوبة المجموعة واضعًا نصب عينيه تحقيق إنجاز طال انتظاره يتمثل في بلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ مونديال 1994.

وتدرك كتيبة المدرب اليوناني يورجوس دونيس أن مواجهة الأوروجواي تمثل نقطة تحول مبكرة في مشوار الفريق خاصة أن الجولتين التاليتين ستشهدان مواجهة إسبانيا ثم الرأس الأخضر وهو ما يجعل حصد نتيجة إيجابية في الافتتاح أمرًا بالغ الأهمية.

ويعول المنتخب السعودي على خبرات عدد من لاعبيه الدوليين بالإضافة إلى الثقة التي اكتسبها خلال السنوات الأخيرة بعد النتائج المميزة التي حققها في المحافل الكبرى وعلى رأسها الفوز التاريخي على الأرجنتين في مونديال قطر 2022.

ورغم أن التحضيرات لم تكن مثالية بشكل كامل فإن الجهاز الفني يراهن على الروح القتالية والانضباط التكتيكي من أجل الخروج بنتيجة تمنح الفريق دفعة قوية في بداية المشوار.

سالم الدوسري.. عنوان الحلم السعودي

تتجه الأنظار داخل المعسكر السعودي نحو القائد سالم الدوسري الذي يعد أبرز نجوم المنتخب وأكثرهم خبرة في التعامل مع الضغوط الكبرى.

ويحمل الدوسري ذكريات خاصة مع كأس العالم بعدما سجل في نسختي 2018 و2022 ويسعى لمواصلة حضوره التهديفي في النسخة الحالية ليؤكد مكانته كأحد أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة السعودية.

ويمثل نجم الهلال عنصر الخبرة الأهم داخل صفوف "الأخضر" بفضل قدرته على صناعة الفارق في المباريات الكبرى سواء عبر التسجيل أو صناعة الفرص لزملائه.

كما يعول الجهاز الفني على تحركات فراس البريكان في الخط الأمامي في ظل قدرته على استغلال أنصاف الفرص ومباغتة الدفاعات المنافسة.

الأوروجواي.. قوة تاريخية تبحث عن استعادة الهيبة

في المقابل يدخل المنتخب الأوروجواياني البطولة وعينه على المنافسة بقوة مستندًا إلى تاريخه العريق في كأس العالم باعتباره أحد المنتخبات التي سبق لها التتويج باللقب مرتين.

ويخوض المنتخب اللاتيني المنافسات تحت قيادة المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا الذي يسعى إلى استعادة بريق الفريق بعد تذبذب النتائج خلال الفترة الأخيرة.

ورغم امتلاك الأوروجواي مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب الخبرات الأوروبية فإن علامات الاستفهام لا تزال تحيط بمستوى الفريق خاصة بعد تراجع نتائجه في بعض المباريات الودية والتصفيات.

ويبرز فيديريكو فالفيردي كأحد أهم أسلحة المنتخب الأوروجواياني إلى جانب داروين نونيز ورودريجو بنتانكور ومانويل أوجارتي وهي أسماء تمنح الفريق قوة كبيرة في مختلف الخطوط.

مواجهة تحمل حسابات معقدة

يدرك المنتخب الأوروجواياني أن مواجهة السعودية لن تكون سهلة كما يتوقع البعض خصوصًا أن المنتخبات العربية أثبتت خلال النسخ الأخيرة قدرتها على مجاراة كبار العالم وتحقيق المفاجآت.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة صراعًا تكتيكيًا قويًا بين أسلوب الاستحواذ والضغط الذي يفضله بييلسا والتنظيم الدفاعي والتحولات السريعة التي يعتمد عليها المنتخب السعودي.

إسبانيا تبدأ رحلة البحث عن المجد العالمي

في المباراة الثانية يبدأ المنتخب الإسباني حملة جديدة لاستعادة أمجاده في كأس العالم عندما يواجه منتخب الرأس الأخضر.

وتدخل إسبانيا البطولة وسط ترشيحات واسعة للمنافسة على اللقب بعد النجاحات التي حققتها خلال السنوات الأخيرة بداية من التتويج بدوري الأمم الأوروبية ثم الفوز بلقب كأس الأمم الأوروبية.

ويسعى المدير الفني لويس دي لا فوينتي إلى استثمار حالة الاستقرار الفني التي يعيشها المنتخب الإسباني خاصة في ظل امتلاكه مجموعة من أفضل المواهب الشابة في العالم.

جيل ذهبي جديد يقود أحلام "لا روخا"

تعتمد إسبانيا على جيل جديد يمتلك مزيجًا من المهارة والسرعة والخبرة يتقدمه النجم الشاب لامين يامال الذي تحول إلى أحد أبرز الأسماء في كرة القدم العالمية رغم صغر سنه.

كما يضم المنتخب الإسباني عناصر مؤثرة مثل بيدري ونيكو ويليامز وداني أولمو وأليكس جريمالدو وهي مجموعة تمنح الفريق حلولًا هجومية متنوعة وقدرة كبيرة على فرض أسلوبه داخل الملعب.

ويأمل الإسبان في كسر سلسلة الإخفاقات التي صاحبت مشاركاتهم المونديالية الأخيرة بعد التتويج التاريخي في نسخة 2010.

الرأس الأخضر.. الحلم الذي أصبح حقيقة

أما منتخب الرأس الأخضر فيخوض البطولة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى.

ويمثل ظهور المنتخب الإفريقي في النهائيات قصة نجاح ملهمة بعدما نجح في التفوق على منتخبات كبيرة خلال التصفيات ليحجز مقعده بين كبار العالم.

ورغم صعوبة المهمة أمام إسبانيا فإن منتخب الرأس الأخضر يدخل المباراة دون ضغوط حقيقية معتمدًا على الحماس والطموح والرغبة في كتابة صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم بالبلاد.

صراع التأهل يبدأ من الجولة الأولى

تبدو حسابات المجموعة الثامنة مفتوحة على العديد من الاحتمالات فإسبانيا تدخل كمرشح أول للصدارة بينما تتنافس السعودية والأوروجواي على خطوة مهمة نحو التأهل في حين يسعى الرأس الأخضر إلى صناعة المفاجأة.

ومع انطلاق الجولة الأولى سيكون كل منتخب مطالبًا بإرسال رسالة قوية لمنافسيه في مجموعة قد تشهد واحدة من أكثر المنافسات إثارة خلال الدور الأول من مونديال 2026.