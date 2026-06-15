الخميس.. صناع "القصص" في ضيافة منى الشاذلي

يحل صناع فيلم القصص، ضيوف علي برنامج معكم، من تقديم الإعلامية مني الشاذلي، يوم الخميس القادم.

فيلم القصص من المقرر طرحه في السينمات خلال الايام القليلة القادمة، وتلعب بطولته كل من نيللي كريم وأمير المصري.

تفاصيل فيلم القصص:

وتدور أحداث الفيلم حول “أحمد” عازف البيانو الطموح، الذي تنمو صداقته بالمُراسَلَة مع “فتاة نمساوية”، بينما يواجه تحولات تمتد بين التوترات العائلية والحب، والتغيرات التي شهدتها مصر حتى مطلع الثمانينيات.

الفيلم جرى تصويره بين القاهرة وفيينا، بمشاركة مدير التصوير وولفجانج ثالر، ومصممة الديكور هند عبد الرازق حيدر، والمونتير رولاند شتوتينجر، ومصممة الأزياء ريم العدل.

يضم الفيلم نخبة من النجوم أبرزهم: أمير المصري، نيللي كريم، فاليري باشنر، كريم قاسم، أحمد كمال، صبري فواز، شريف الدسوقي، خالد مختار، أحمد الأعزر وعمرو عابد، ومن إخراج أبو بكر شوقي.