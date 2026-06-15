مضحكتش اوي.. هناء الشوربجي: برشامة ليس فيه إساءة للدين الإسلامي |خاص

كشفت الفنانة هناء الشوربجي عن رأيها فى فيلم برشامة، الذي يقوم ببطولته الفنان هشام ماجد.

وقالت هناء الشورربجي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد: شاهدت مؤخرًا فيلم برشامة علي إحدي المنصات، وفي الحقيقة انه فيلم لطيف، لكنه لم يحظ بإعجابي بشكل كبير، لأن جيلنا ربما يختلف عن الاجيال الاخري فى استقبال الاعمال الكوميدية ، فقد كنت اشاهد الفيلم مع ابنة أخي الفنانة هدي هاني، وكانت تضحك بشكل كبير، بينما أنا شخصيًا ابتسم، فالفيلم نجح مع الشباب لانه يفهم الافيهات التى يطلقها الأبطال، فأنا لست مقياسا.

وتابعت هناء الشوربجي: أنا ضد الهجوم علي الفيلم، أو اتهامه بانه أساء الي المعتقدات الدينية، فقد شاهدت الفيلم ولم أري ذلك.

فيلم برشامة:

فيلم برشامة من تأليف أحمد الزغبي، بالاشتراك مع الأخوين خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب، وإنتاج أحمد الدسوقي بالتعاون مع شركتَي سكاي ليميت وفيلم سكوير.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من هشام ماجد، ريهام عبد الغفور، مصطفى غريب، حاتم صلاح، باسم سمرة، فدوى عابد، كمال أبو رية، عارفة عبد الرسول، وليد فواز، فاتن سعيد، ميشيل ميلاد، ومحمد أبو داوود، وبدأ عرضه تجاريًا يوم وقفة عيد الفطر المبارك الماضي.