هناء الشوربجي: سعاد نصر الوحيدة اللي دخلت بيتيl خاص

أكدت الفنانة القديرة هناء الشوربجي أن الراحلة سعاد نصر، كانت تعد أقرب أصدقائها فى الوسط الفني.

وتابعت هناء الشوربجي فى تصريحات خاصة لصدى البلد: لم تجمعني صداقة شديدة فى الوسط الفني بقدر صداقتي بالفنانة الراحلة سعاد نصر، هي الوحيدة اللي دخلنا بيوت بعض.

واستكملت هناء الشوربجي: توطدت صداقتنا بسبب عملنا لسنوات طويلة معًا فى المسرح، وقد كانت شخصية جدعة الي أقصي الحدود، وقد ادينا فريضة الحج معًا وكذلك العمرة، فقد الوحيدة التى دخلت بيتي ودخلت بنتها.

وإضافت هناء الشوربجي: تجمعني إيضًا صداقة بالفنانة سحر رامي وزينب وهبي وعزة لبيب.

مسلسل شهادة معاملة اطفال :

يذكر أن تألقت الفنانة هناء الشوربجي في مسلسل شهادة معاملة اطفال و الذي تم عرضه في مارثون دراما رمضان 2025

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من بطولة محمد هنيدي وصبري فواز وسما إبراهيم ، هناء الشوربجي ، ومحمود حافظ ، جيهان خليل ، ونهى عابدين ووليد فواز وعلاء مرسي، خالد أنور و كوكبة كبيرة من النجوم