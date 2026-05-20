تعرف على موعد طرح فيلم القصص

كشفت الشركة المنتجة لفيلم القصص، عن طرحه في السينمات المصرية يوم 16 يونيو.

ومن المقرر عرض الفيلم يوم 17 يونيو، في الدول العربية، بعد عرضه في مهرجان البحر الاحمر.

يضم الفيلم نخبة من النجوم أبرزهم: أمير المصري، نيللي كريم، فاليري باشنر، كريم قاسم، أحمد كمال، صبري فواز، شريف الدسوقي، خالد مختار، أحمد الأعزر وعمرو عابد.

وتدور أحداثه حول أحمد، عازف البيانو الطموح، الذي تنمو صداقته بالمراسلة مع فتاة نمساوية بينما يواجه تحولات تمتد بين التوترات العائلية والحب والتغيرات التي شهدتها مصر حتى مطلع الثمانينيات.

صُوّر الفيلم بين القاهرة وفيينا بمشاركة مدير التصوير وولفغانغ ثالر، ومصممة الديكور هند عبد الرازق حيدر، والمونتير رولاند شتوتينغر، ومصممة الأزياء ريم العدل.

الفيلم من إنتاج Cinenovo فيلم كلينيك، لاجوني للإنتاج السينمائي، فيلم سكوير Shofha Productions , Film AG, Fox in the Snow and Wrong Men.