فرقة الإنشاد الديني في معهد الموسيقى بمناسبة العام الهجري الجديد

تنظم دار الاوبرا المصرية إحتفالية فنية بمناسبة بدء العام الهجرى الجديد لفرقة الإنشاد الدينى وذلك فى السابعة والنصف مساء الخميس 18 يونيو بمعهد الموسيقى العربية .

تفاصيل الاحتفالية:

يتضمن البرنامج مجموعة مختارة من المؤلفات الروحانية التراثية والمعاصرة والتى تتجلى بها أعظم المعانى الدينية المستلهمة من هجرة الرسول الكريم منها إلى رحاب يثرب لـ عبد العظيم محمد، أسماء وصفات الحبيب لـ أحمد عبد الله، أسماء الله الحسنى لـ محمد قابيل، البردة الشريفة لـ مصطفى النجدى، يا رسول الله ياحبيبنا لـ محمد ثروت، يا طيبة - رؤيا رسول الله من التراث وغيرها .. آداء أشرف زيدان، حاتم زايد، أحمد حسن، كريم زيدان، بلال مختار، محمد حسين، حسام صالح، محمد نشأت ومن إعداد وتحفيظ الفنان مصطفى النجدى .

تأتى الإحتفالية فى إطار الدور التنويرى والثقافى لدار الأوبرا المصرية الهادف إلى إحياء المناسبات الدينية والوطنية والإجتماعية وترسيخ القيم النبيلة من خلال الفنون الجادة بما يسهم فى تعزيز حضور الكنوز الإبداعية الخالدة فى مختلف المجالات .