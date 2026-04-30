رسالة ضعف .. بن غفير يتهم نتنياهو بالخضوع لتهديدات أردوغان بسبب أسطول غزة

انتقد وزير الأمن الداخلي الإسرائيل المتطرف إيتامار بن غفير إعلان وزير الخارجية جدعون ساعر عن الإفراج عن المشاركين في "أسطول غزة 2026" المتجه إلى غزة في اليونان.

وقال بن غفير : "إن القرار المؤسف الذي اتخذه رئيس الوزراء ووزير الخارجية سرًا وفي الخفاء، استجابةً لتهديدات أردوغان فقط، هو رسالة ضعف لأعداء إسرائيل. هذا القرار يتعارض مع موقفي، وأطالب بإلغائه".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أدانت إسبانيا بشدة احتجاز القوات الإسرائيلية لأسطول مساعدات متجه إلى غزة، كان يقلّ مواطنين إسبان، في المياه الدولية قبالة سواحل اليونان.

وأضافت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان لها أن مدريد استدعت القائم بالأعمال الإسرائيلي في إسبانيا لنقل احتجاجها على احتجاز سفن أسطول الصمود العالمي.