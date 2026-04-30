CBS : حريق كبير على متن مدمرة أمريكية في آسيا قطع الكهرباء

اندلع حريق هائل مطلع هذا الأسبوع على متن المدمرة الأمريكية "يو إس إس هيجينز"، وهي مدمرة صواريخ موجهة تُعدّ ركيزة أساسية للوجود البحري الأمريكي المتقدم في آسيا، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.

وأفاد أحد المسؤولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لعدم تخويله بالتصريح علنًا، لشبكة سي بي إس نيوز، أن الحريق تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وتعطل أنظمة الدفع في المدمرة.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين أفراد الخدمة الأمريكية حتى يوم الأربعاء.

ولم تتوفر تفاصيل حول كيفية اندلاع الحريق والموقع الدقيق للمدمرة "هيجينز" في قيادة المحيطين الهندي والهادئ الأمريكية (INDOPACOM).

كما لم تتوفر تفاصيل حول الأجزاء المتضررة من السفينة ومدة الإصلاح.

وكانت المدمرة "هيجينز" راسية في سنغافورة اعتبارًا من فبراير الماضي، وفقًا لبيانات نظام التعرف الآلي للسفن البحرية (AIS Marine).

وأحال المتحدثون باسم البنتاجون الاستفسارات المتعلقة بالأضرار إلى قيادة المحيطين الهندي والهادئ الأمريكية (INDOPACOM). ولم يصدر قسم الشؤون العامة للمدمرة أي تعليق فوري.