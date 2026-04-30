سماء الشرق الأوسط تحت الحظر .. الاتحاد الأوروبي يمدد تحذير السفر إلى إسرائيل

مددت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي (EASA) تحذير السفر إلى إسرائيل ودول أخرى في الشرق الأوسط حتى يوم الثلاثاء 5 مايو.

وكان هذا التوجيه قد دخل حيز التنفيذ لأول مرة في 28 فبراير مع اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران وتم تمديده الآن للمرة الأولى.

وأكدت الوكالة أنها ستواصل مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، لتقييم ما إذا كان هناك انخفاض في مستوى المخاطر التي تهدد الطيران المدني.

واندلعت الحرب في نهاية فبراير الماضي، بهجوم أمريكي إسرائيلي مشترك ضد إيران، تسبب في مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، إلى جانب عشرات القادة العسكريين.

وردت طهران بشن هجمات ضد القواعد العسكرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، وإسرائيل ودول الخليج والعراق والأردن.