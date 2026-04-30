حرب إيران تشعل الشيوخ الأمريكي.. سيناتور تهاجم وزير الدفاع بسبب مذبحة ميناب

قالت السيناتور الأمريكية كيرستن جيليبراند، عن ولاية نيويورك، موجهة حديثها إلى وزير الدفاع بيت هيجيست "لا أدري إن كنت تُدرك تمامًا مدى رفض الشعب الأمريكي لهذه الحرب. إنها حرب غير مُصرَّح بها."

وأضافت جيليبراند خلال جلسة بمجلس الشيوخ الأمريكي أن سكان نيويورك مستاؤون من التكاليف الباهظة للحرب، وقلقون بشأن عدد القتلى في إيران، لا سيما الأخبار التي أكدت سقوط صاروخ أمريكي على مدرسة ابتدائية في ميناب، واستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب.

ردّ هيغسيث بأن نبرة الحديث كانت مختلفة تمامًا خلال الجلسة الخاصة التي عُقدت بدون كاميرات، في إشارة إلى أن الديمقراطيين يُمثلون أمام الكاميرات.

وتابعت "السؤال الذي أود طرحه عليك وعلى غيرك هو: ما هي تكلفة امتلاك إيران أسلحة نووية؟" ورد هيجسيث، مصراً في مواجهة استطلاعات الرأي التي تظهر عكس ذلك، على أن الإدارة "تحظى بدعم الشعب الأمريكي".

وفي سياق متصل، أبلغ رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال دان كين، أعضاء مجلس الشيوخ بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدّم دعماً للمجهود الحربي الإيراني، وهو ما نفاه الكرملين سابقاً أمام البيت الأبيض.

وامتنع كين عن الخوض في التفاصيل، مُشيراً إلى الطابع العلني للجلسة، لكنه قال: "هناك بالتأكيد تحركاتٌ ما".

وأيد رئيس اللجنة، السيناتور الجمهوري روجر ويكر، هذا الرأي، قائلاً: "لا شك أن روسيا بقيادة فلاديمير بوتين تتخذ إجراءاتٍ جادة لتقويض جهودنا الرامية إلى تحقيق النجاح في إيران".