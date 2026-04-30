حقنوهما بالكلور ودماء فاسدة.. اعترافات صادمة للجدتين والعمة في قتل رحيم وإصابة رحمة بالصف
29.4 مليار دولار في 8 أشهر | خبير اقتصادي يكشف أسباب وأهمية زيادة تحويلات العاملين بالخارج
دواء واعد جديد في علاج سرطان البنكرياس.. يضاعف فرص النجاة
وكالة الطاقة الدولية: العالم يواجه أكبر أزمة طاقة بسبب حرب إيران
1500 جنيه.. تعرف على موعد صرف منحة الرئيس السيسي للعمالة غير المنتظمة
الخطيب يهنئ رجال يد الأهلي ببطولة كأس مصر والرباعية
تصريح صادم من رئيس الأركان الأمريكي : روسيا متورطة في دعم إيران عسكريًا
رجال يد الأهلي يتوج ببطولة كأس مصر بعد الفوز على الأوليمبي
منذ 26 أبريل الماضي.. الطفل معاذ يتغيب عن منزله في حلوان ووالده يستغيث لعودته
أزمة وفد الاتحاد الإيراني في كندا قبل كأس العالم 2026.. انسحاب مفاجئ وخلاف دبلوماسي مع سلطات الهجرة
رئاسة الحرمين تسجل أكثر من 5 ملايين مستفيد من خدماتها الرقمية منذ مطلع 1447هـ
ادعوا له بالرحمة.. وفاة عمرو النقلي نائب رئيس بنك مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حرب إيران تشعل الشيوخ الأمريكي.. سيناتور تهاجم وزير الدفاع بسبب مذبحة ميناب

هيجيست
هيجيست
ناصر السيد

قالت السيناتور الأمريكية كيرستن جيليبراند، عن ولاية نيويورك، موجهة حديثها إلى وزير الدفاع بيت هيجيست "لا أدري إن كنت تُدرك تمامًا مدى رفض الشعب الأمريكي لهذه الحرب. إنها حرب غير مُصرَّح بها."

وأضافت جيليبراند خلال جلسة بمجلس الشيوخ الأمريكي أن سكان نيويورك مستاؤون من التكاليف الباهظة للحرب، وقلقون بشأن عدد القتلى في إيران، لا سيما الأخبار التي أكدت سقوط صاروخ أمريكي على مدرسة ابتدائية في ميناب، واستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب.

ردّ هيغسيث بأن نبرة الحديث كانت مختلفة تمامًا خلال الجلسة الخاصة التي عُقدت بدون كاميرات، في إشارة إلى أن الديمقراطيين يُمثلون أمام الكاميرات.

وتابعت "السؤال الذي أود طرحه عليك وعلى غيرك هو: ما هي تكلفة امتلاك إيران أسلحة نووية؟" ورد هيجسيث، مصراً في مواجهة استطلاعات الرأي التي تظهر عكس ذلك، على أن الإدارة "تحظى بدعم الشعب الأمريكي".

وفي سياق متصل، أبلغ رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال دان كين، أعضاء مجلس الشيوخ بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدّم دعماً للمجهود الحربي الإيراني، وهو ما نفاه الكرملين سابقاً أمام البيت الأبيض.

وامتنع كين عن الخوض في التفاصيل، مُشيراً إلى الطابع العلني للجلسة، لكنه قال: "هناك بالتأكيد تحركاتٌ ما".

وأيد رئيس اللجنة، السيناتور الجمهوري روجر ويكر، هذا الرأي، قائلاً: "لا شك أن روسيا بقيادة فلاديمير بوتين تتخذ إجراءاتٍ جادة لتقويض جهودنا الرامية إلى تحقيق النجاح في إيران".

حرب إيران تشعل الشيوخ الأمريكي حرب إيران الشيوخ الأمريكي مذبحة ميناب السيناتور الأمريكية كيرستن جيليبراند مجلس الشيوخ الأمريكي مدرسة ابتدائية في ميناب

صورة أرشيفية

قرار حكومي تاريخي يفتح باب التنقيب عن الذهب لأصحاب الأراضي لأول مرة في مصر.. تفاصيل التعديلات الكاملة وردود فعل المستفيدين من هذه الفرص

سعر الذهب

700 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس

منحة عيد العمال

1500 جنيه لكل واحد .. رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026

ارشيفية

كان عارف اللي بيحصل.. قرار بشأن مالك فيلا أكتوبر بعد الحفل الفاضح

رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026.. رابط فوري

المجني عليها

أمام أولادها ووالدتها وشقيقتها.. زوج ينهي حياة زوجته في المنوفية

مرتبات

قرار رسمي من «المالية» .. صرف مرتبات شهر مايو في هذا الموعد

وحدات سكنية

فرصة حقيقية لمحدودي الدخل.. وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة

محافظ الدقهلية

وسط فرحة المزارعين.. إطلاق موسم حصاد القمح 2026 من قرية برج النور الحمص بأجا

جولة محافظ أسوان

محافظ أسوان يرصد ويضبط مخالفات .. ويوجه بالتشديدات الحاسمة لإعادة الانضباط للشارع

احتفالية تحرير سيناء

إعلام قنا يحتفى مع طلاب المعهد الصناعى بالذكرى الـ 44 لتحرير سيناء | صور

بالصور

دواء واعد جديد في علاج سرطان البنكرياس.. يضاعف فرص النجاة

دواء جديد لعلاج سرطان البنكرياس
دواء جديد لعلاج سرطان البنكرياس
دواء جديد لعلاج سرطان البنكرياس

نصائح فعالة للولدين للتعامل مع أطفال اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه

كيف يؤثر فرط الحركة وتشتت الانتباه على الأطفال؟
كيف يؤثر فرط الحركة وتشتت الانتباه على الأطفال؟
كيف يؤثر فرط الحركة وتشتت الانتباه على الأطفال؟

فوائد مذهلة لمسحوق الكاكاو .. 9 أسباب تجعله إضافة صحية لنظامك الغذائي

فوائد صحية لمسحوق الكاكاو
فوائد صحية لمسحوق الكاكاو
فوائد صحية لمسحوق الكاكاو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد