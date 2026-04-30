رئاسة الحرمين تسجل أكثر من 5 ملايين مستفيد من خدماتها الرقمية منذ مطلع 1447هـ

سجّلت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي -ممثلةً في الإدارة العامة لتقنية المعلومات- ارتفاعًا في مؤشرات الاستفادة من خدماتها الرقمية منذ مطلع عام 1447هـ، وبلغ إجمالي المستفيدين قرابة 5 ملايين مستفيد، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التحول الرقمي وإثراء تجربة القاصدين.

وأوضحت الرئاسة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الخميس- أن عدد المستفيدين من "بوابة قاصد" بلغ 350,668 مستفيدًا، فيما تجاوز عدد المستفيدين من الموقع الإلكتروني 2,658,043 مستفيدًا، إلى جانب تسجيل 336,366 مشاهدة لبث ترجمات خطب الحرمين الشريفين، بإجمالي 330 ساعة ترجمة.

وبيّنت الإحصاءات أن منصة "رسالة الحرمين" حققت 1,534,697 مستفيدًا، إضافة إلى 51,563 مستفيدًا من الشاشات التفاعلية داخل الحرمين الشريفين، بإجمالي 5,248 ساعة تشغيل، بينما بلغ عدد المواد التي جرى تنزيلها عبر المنصات 364,933 مادة.

وأشارت إلى أن عدد المستفيدين من "مقرأة الحرمين" بلغ 44,100 مستفيد، فيما تجاوز إجمالي ساعات الخدمات الرقمية المقدمة 5,578 ساعة.

وأكدت الرئاسة أن هذه المؤشرات تعكس نجاح منظومة الخدمات الرقمية في الوصول إلى أكبر شريحة من القاصدين، وتقديم محتوى ديني موثوق بلغات متعددة، بما يعزز الوعي الشرعي، ويثري التجربة الإيمانية في الحرمين الشريفين، تحقيقًا لمستهدفات رؤية "السعودية 2030".

و في سياق آخر.. ضبطت قوات أمن الحج سعوديين لمخالفتهما أنظمة وتعليمات الحج، بنقل (17) مقيمًا من الجنسية الباكستانية عبر الطرق الترابية والأودية ومحاولة دخول العاصمة المقدسة والبقاء فيها دون الحصول على تصريح بالحج، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

كما ضبطت قوات أمن الحج مقيمًا من الجنسية اليمنية لمخالفته أنظمة وتعليمات الحج، بنقل مقيم من الجنسية نفسها، ومحاولة دخول العاصمة المقدسة والبقاء فيها دون الحصول على تصريح بالحج، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وقبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على سعودي، لارتكابه عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات تصاريح دخول العاصمة المقدسة غير نظامية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وأهاب الأمن العام بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفيها.

