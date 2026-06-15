قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التضامن: صرف معاش "تكافل وكرامة" بقيمة تزيد عن 4 مليارات جنيه.. اليوم
منتخب تونس يتلقى هزيمة موجعة أمام السويد 1-5 في مستهل مبارياته بالمونديال
وزير الخارجية يتلقى اتصالين من نظيريه الباكستاني والكندي لمتابعة آخر التطورات الإقليمية
إنجاز 33% من المشروع القومي لتحويل أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي.. اعرف التفاصيل
الايفواري يأن ديوماندي يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة الإكوادور بالمونديال
ترحيب أوروبي وعربي بمذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران
ملخص وأهداف انتصار السويد بخماسية على تونس بكأس العالم
بالأرقام.. تاريخ بلجيكا في المونديال قبل مواجهة الفراعنة
الرئيس السيسي يستقبل اليوم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات
خبير استراتيجي: مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن لا تعني انتهاء الخلاف.. والملف النووي الأكثر تعقيدًا
بـ 140 جنيه.. نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة عن ثاني أكسيد التيتانيوم وعصير القصب
المجموعة الثامنة تشتعل مبكرًا.. السعودية في اختبار الأوروجواي وإسبانيا تبدأ رحلة اللقب أمام الرأس الأخضر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بالأرقام.. تاريخ بلجيكا في المونديال قبل مواجهة الفراعنة

بلجيكا
بلجيكا
إسراء أشرف

يستعد منتخب بلجيكا لبدء مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بمواجهة قوية أمام منتخب مصر، في تمام العاشرة مساء اليوم، الإثنين، ضمن منافسات المجموعة السابعة، معتمدًا على خبرة طويلة اكتسبها من مشاركاته المتعددة في البطولة الأكبر على مستوى المنتخبات.

ويملك المنتخب البلجيكي سجلًا حافلًا في كأس العالم، بعدما خاض 51 مباراة عبر مختلف النسخ، تمكن خلالها من تحقيق 21 فوزًا مقابل 10 تعادلات و20 هزيمة. وسجل لاعبو "الشياطين الحمر" 69 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 74 هدفًا طوال تاريخ مشاركاتهم في البطولة.

وعلى صعيد الإنجازات، خرج المنتخب البلجيكي من الدور الأول في سبع مناسبات، بينما نجح في تجاوز دور المجموعات أربع مرات، وبلغ الدور ربع النهائي مرة واحدة، إلى جانب وصوله إلى نصف النهائي مرتين.

ويُعد الإنجاز الأبرز لبلجيكا في كأس العالم هو الحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية في نسخة روسيا 2018، بعدما سبق لها إنهاء مونديال المكسيك 1986 في المركز الرابع.

أما على مستوى الأرقام الفردية، فيتقاسم روميلو لوكاكو ومارك فيلموتس صدارة هدافي بلجيكا في تاريخ كأس العالم برصيد خمسة أهداف لكل لاعب، فيما يأتي يان كوليمانز في المركز التالي بأربعة أهداف.

كما تضم قائمة أبرز هدافي المنتخب البلجيكي في المونديال أسماء بارزة مثل إدين هازارد وإنزو شيفو، اللذين تركا بصمة واضحة خلال مشاركاتهما مع المنتخب في البطولة العالمية.

ويدخل المنتخب البلجيكي نسخة 2026 بطموح المنافسة على الأدوار المتقدمة، مستفيدًا من تاريخه الكبير وخبراته المتراكمة في كأس العالم.

منتخب بلجيكا بلجيكا مصر منتخب مصر مصر ضد بلجيكا كأس العالم مونديال 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات يونيو 2026 في مصر وجدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة

صرف مرتبات يونيو 2026 في مصر وجدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة

منتخب مصر

قناة مجانية تنقل مواجهة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم

بدون اشتراك.. القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2026

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

ليلي عبد اللطيف

ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن توقعات المنتخب المصري في كأس العالم 2026

الزمالك

تحذير وشكوى.. تطورات جديدة في أزمة رخصة الزمالك

الدواجن

هبوط أسعار الفراخ البيضاء والأمهات.. والبانيه يسجل مفاجأة للمستهلكين

البحث عن الضحايا

6 ماتوا.. ننشر أسماء ضحايا سقوط سيارة في ترعة المريوطية

ترشيحاتنا

منتخب السويد

أول تعليق من مدرب تونس بعد خماسية السويد: كأس العالم لا يرحم

عصام الشوالي

الشوالي يهاجم نجوم تونس بعد خماسية السويد: اللاعبون ليسوا على المستوى

منتخب مصر

شبانة: منتخب مصر أمام فرصة تاريخية لتحقيق أول انتصار مونديالي

بالصور

جمال وأنوثة.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة

رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة
رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة
رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد