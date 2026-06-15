بالأرقام.. تاريخ بلجيكا في المونديال قبل مواجهة الفراعنة

يستعد منتخب بلجيكا لبدء مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بمواجهة قوية أمام منتخب مصر، في تمام العاشرة مساء اليوم، الإثنين، ضمن منافسات المجموعة السابعة، معتمدًا على خبرة طويلة اكتسبها من مشاركاته المتعددة في البطولة الأكبر على مستوى المنتخبات.

ويملك المنتخب البلجيكي سجلًا حافلًا في كأس العالم، بعدما خاض 51 مباراة عبر مختلف النسخ، تمكن خلالها من تحقيق 21 فوزًا مقابل 10 تعادلات و20 هزيمة. وسجل لاعبو "الشياطين الحمر" 69 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 74 هدفًا طوال تاريخ مشاركاتهم في البطولة.

وعلى صعيد الإنجازات، خرج المنتخب البلجيكي من الدور الأول في سبع مناسبات، بينما نجح في تجاوز دور المجموعات أربع مرات، وبلغ الدور ربع النهائي مرة واحدة، إلى جانب وصوله إلى نصف النهائي مرتين.

ويُعد الإنجاز الأبرز لبلجيكا في كأس العالم هو الحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية في نسخة روسيا 2018، بعدما سبق لها إنهاء مونديال المكسيك 1986 في المركز الرابع.

أما على مستوى الأرقام الفردية، فيتقاسم روميلو لوكاكو ومارك فيلموتس صدارة هدافي بلجيكا في تاريخ كأس العالم برصيد خمسة أهداف لكل لاعب، فيما يأتي يان كوليمانز في المركز التالي بأربعة أهداف.

كما تضم قائمة أبرز هدافي المنتخب البلجيكي في المونديال أسماء بارزة مثل إدين هازارد وإنزو شيفو، اللذين تركا بصمة واضحة خلال مشاركاتهما مع المنتخب في البطولة العالمية.

ويدخل المنتخب البلجيكي نسخة 2026 بطموح المنافسة على الأدوار المتقدمة، مستفيدًا من تاريخه الكبير وخبراته المتراكمة في كأس العالم.