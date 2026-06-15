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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بورش تثير الجدل بنسخة مقلدة رخيصة من سيارتها ذات الـ4 ملايين دولار

بورش بوكسر 2026
بورش بوكسر 2026
عزة عاطف

أعلن متحف "دي إف دبليو للسيارات والألعاب" (DFW Car & Toy Museum) في مدينة فورت ورث بولاية تكساس الأمريكية عن إضافة نسخة مقلدة بالغة الدقة من السيارة الأسطورية “بورش 550 سبايدر” إلى تشكيلته الفاخرة. 

وتأتي هذه الإضافة اللوجستية المتميزة، والتي تم بناؤها وتعديلها هندسيًا بواسطة شركة "ثاندر رانش" الشهيرة، لتوفر لعشاق المحركات الكلاسيكية فرصة نادرة لمعاينة التصميم الأيقوني ماديًا ودون تكبد الكلفة المادية الخيالية للنسخ الأصلية النادرة.

إرث "قاتلة العمالقة" ذات الوزن الخفيف والمحرك البوكسر

تتمتع سيارة بورش 550 سبايدر الأصلية بمكانة تاريخية واستثمارية ممتدة؛ لكونها أول سيارة سباق مخصصة بالكامل من المصنع الألماني في خمسينيات القرن الماضي. واكتسبت السيارة لقب "قاتلة العمالقة" ماديًا بفضل بنيتها الهندسية العبقرية التي جمعت بين هيكل مدمج فائق الخفة من الألمنيوم ومحرك “بوكسر” خلفي رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بتبريد هوائي، مما مكن الشاسيه الصغير من قهر سيارات سباق أضخم تضم محركات تفوقها في الحجم والقدرة الحصانية بضعفين على الحلبات العالمية.

نسخة ثاندر رانش تقدم أداءً ميكانيكيًا آمنا ومتصلا بالطريق

أكد “رون ستيرجين” مالك المجموعة الفاخرة في متحف فورت ورث، أن هذه النسخة التكريمية من 550 سبايدر تم بناؤها وتصميمها خصيصًا لعشاق النقاء الميكانيكي والقيادة المتصلة ماديًا بالطريق؛ حيث تمنح السائق شعورًا خامًا ومثيرًا عند أي سرعة، مع توفير مستويات أمان وهندسة برمجية حديثة تفتقر إليها الطرازات الأصلية التي يعود تاريخها لعقود مضت. 

بورش بوكسر 2026

وتتيح النسخة المقلدة تجربة متعة القيادة المكشوفة بأقل كلفة صيانة ممكنة مقارنة بالنسخ التاريخية التي يتطلب تشغيلها عناية فائقة وقطع غيار نادرة للغاية.

تنبع أهمية وجود مثل هذه النسخ المقلدة المتقنة من الارتفاع الجنوني للقيمة المادية لسيارات بورشه 550 سبايدر الأصلية في صالات المزادات العالمية؛ حيث يتجاوز سعر السيارة الحقيقية اليوم حاجز 4 ملايين دولار أمريكي، مما يجعل قيادتها على الطرقات العامة أمرًا محفوفًا بالمخاطر اللوجستية والتأمينية. 

وتقدم شركات التعديل البديل المثالي للملاك من خلال تصنيع هياكل مطابقة بصريًا بمكونات ميكانيكية حديثة، تمهيدًا لعرضها في المتاحف وصالات العرض المتخصصة وتوفير الدعم الفني لها عبر الوكلاء المعتمدين عالميًا ومحليًا بأعلى معايير الحرفية والتوثيق المالي.

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