شوبير أم الشناوي .. من حارس مرمى الأهلي أمام الزمالك في مباراة القمة؟

استقر الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة المدرب ييس توروب على هوية حارس المرمى الذي سيخوض المواجهة المرتقبة أمام الزمالك، ضمن منافسات المرحلة الحاسمة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتُقام مباراة القمة بين الفريقين يوم الجمعة، في إطار الجولة الخامسة من مرحلة التتويج، وسط ترقب جماهيري كبير نظرًا لأهميتها في سباق المنافسة على اللقب.

وتأتي هذه القمة في توقيت حساس، خاصة مع اشتعال الصراع بين فرق المقدمة على حسم البطولة.

موعد مباراة الأهلى والزمالك

تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة من مساء غد الجمعة، بإستاد القاهرة الدولى، وسط اهتمام كبير باللقاء والذى يجمع قطبى الكرة المصرية.

تمتلك قنوات أون سبورت حقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز للموسم 2025-2026، وستقوم ببث مباراة الزمالك والأهلي عبر قناة ON Sports HD1.

ويدخل الزمالك المباراة محتلا صدارة ترتيب الدورى، برصيد 50 نقطة، بينما يدخل الأهلى المباراة في المركز الثالث برصيد 44 نقطة، ويحتاج الزمالك للفوز في مباراتين فقط من أصل 3 مباريات تتبقى له، حتى يتوج باللقب رسميا.

من حارس مرمى الأهلي أمام الزمالك؟

بحسب ما كشفت عنه التقارير الصحفية، فقد قرر المدير الفني ييس توروب، الدفع بالحارس محمد الشناوي في التشكيل الأساسي، على حساب مصطفى شوبير، الذي شارك في المباراة الأخيرة أمام بيراميدز، والتي انتهت بخسارة الأهلي بثلاثية دون رد.

ويأتي هذا القرار بعد انتهاء فترة إيقاف الشناوي، التي تعرض لها على خلفية أحداث مباراة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا، حيث تم توقيع عقوبة الإيقاف عليه قبل أن يتم تخفيفها عقب تظلم النادي، ليصبح جاهزًا للعودة والمشاركة من جديد في المباريات الرسمية.

ويأمل الجهاز الفني أن يمنح وجود الشناوي مزيدًا من الاستقرار الدفاعي للفريق، خاصة في ظل خبرته الكبيرة في مثل هذه المواجهات الحاسمة، التي تتطلب تركيزًا عاليًا وقدرة على التعامل مع الضغوط الجماهيرية.

وعلى مستوى جدول الترتيب، يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة، خلف بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ47 نقطة، بينما يتصدر الزمالك الترتيب برصيد 50 نقطة، ما يزيد من أهمية اللقاء بالنسبة للفريق الأحمر الذي يسعى لتقليص الفارق والعودة بقوة إلى المنافسة.

تشكيل الأهلي والزمالك المتوقع

سيغيب عن الأهلي في مباراة القمة أمام الزمالك كل من ياسر إبراهيم ويوسف بلعمري بسبب الإصابة، ومحمد هاني بسبب الإيقاف، ومن المتوقع أن يعتمد المدير الفني ييس توروب على التشكيل الآتي:

محمد الشناوي

أحمد نبيل كوكا - هادي رياض - ياسين مرعي - أحمد عيد

إمام عاشور - مروان عطية - أليو ديانج

محمود حسن تريزيجيه - مروان عثمان - طاهر محمد طاهر

ويفتقد الزمالك في مباراة القمة 132 أمام الأهلي لعدد من عناصره، حيث يغيب عمر جابر وعمرو ناصر بسبب الإصابة، وأحمد حسام بسبب عدم الجاهزية، ومن المتوقع أن يخوض المدير الفني معتمد جمال ديربي القاهرة بالتشكيل الآتي:

المهدي سليمان

محمود بنتايج - حسام عبد المجيد - محمود حمدي الونش - محمد إبراهيم

أحمد فتوح - محمد شحاتة - عبد الله السعيد

شيكو بانزا - ناصر منسي - خوان بيزيرا