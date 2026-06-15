لدعم الأسر الأولى بالرعاية.. بيت الزكاة ينتهي من توزيع لحوم الأضاحي على آلاف المستحقين بالمحافظات

أعلن بيت الزكاة والصدقات تحت إشراف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الانتهاء من توزيع لحوم الأضاحي على عشرات الآلاف من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بمحافظات الوجه البحري، وذلك في إطار حملة «صك الأضحية» التي ينفذها البيت سنويا؛ لتوزيع لحوم الأضاحي على المستحقين في مختلف المحافظات، وإدخال الفرحة عليهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

توزيع لحوم الأضاحي

وشملت أعمال التوزيع محافظات البحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، والشرقية، ودمياط، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، حيث جرى توزيع لحوم الأضاحي على المستحقين عن طريق فرق ميدانية ولجان متخصصة، وفق قواعد بيانات دقيقة تضمن وصول الدعم إلى الأسر المستحقة في القرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجا.

وأكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم، أن عمليات الذبح والتوزيع تمت وفق الضوابط الشرعية والمعايير الصحية المعتمدة، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية؛ بما يضمن الحفاظ على جودة اللحوم وسلامتها حتى وصولها إلى مستحقيها؛ تنفيذا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر بضرورة التوسع في دعم الأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية.



وأوضح «بيت الزكاة والصدقات» أن حملة «صك الأضحية» تعد من أبرز المبادرات الموسمية التي يحرص البيت على تنفيذها سنويا؛ لما لها من دور فاعل في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق التكافل بين أفراد المجتمع، مشيرا إلى أن فرق العمل واصلت جهودها طوال أيام التشريق؛ لضمان سرعة إنجاز أعمال الذبح والتوزيع ووصول اللحوم إلى المستحقين في الوقت المناسب.

ويأتي ذلك ضمن خطة «بيت الزكاة والصدقات» الشاملة لدعم الأسر الأكثر احتياجا على مدار العام، عن طريق برامج ومبادرات متنوعة تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء عن كاهل المستحقين في مختلف أنحاء الجمهورية.