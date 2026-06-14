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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز للزوجة إخراج زكاة مالها لزوجها؟.. الإفتاء تجيب

أموال ا لزكاة
أموال ا لزكاة
أحمد سعيد

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه من سيدة بمحافظة بني سويف تقول فيه: «هل يجوز للمرأة أن تخرج زكاة مالها لزوجها؟».

هل يجوز للمرأة أن تخرج زكاة مالها لزوجها؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أنه يجوز للمرأة أن تعطي زكاة مالها لزوجها إذا كان فقيرًا، لأن الزكاة تقوم على تمليك المال للفقير، وبذلك تخرج من ملكها إليه.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن الزوج في هذه الحالة قد ينفق هذا المال على البيت من طعام وشراب وعلاج ونفقات، ويجوز للزوجة أن تنتفع بذلك، لأن المال خرج أولًا من ملكها إلى مستحقه، ثم عاد إليها بعض نفعه بطريق مشروع.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن هذا الحكم ثابت بالسنة، حيث جاءت امرأة سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن جواز إعطاء زوجها من زكاة مالها، فأجاز لها ذلك لكونه فقيرًا وله أولاد.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن هذا الحكم خاص بالمرأة تجاه زوجها، أما العكس فلا يجوز، فلا يصح للرجل أن يعطي زكاة ماله لزوجته، لأنه مُلزم شرعًا بالإنفاق عليها، وبالتالي لا تكون من مصارف الزكاة في حقه.

ما هي الفئات المستحقة لأموال الزكاة؟

بيّنت لنا الشريعة ضوابط صرف الزكاة وحددت الفئات التي تستحقها بما يضمن وصولها إلى مستحقيها وتحقيق المقصد الشرعي من هذه العبادة العظيمة

وقد حددت دار الإفتاء مصارف الزكاة الثمانية وذلك كما جاء في قول الله تعالى “إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ”.

وبين أن الفئات المستحقة لأموال الزكاة هم: 

  1. الفقراء: الذين لا يملكون شيئاً أو يملكون أقل من نصف كفايتهم.
  2. المساكين: المحتاجون الذين يملكون ما يقارب كفايتهم أو أكثر بقليل ولكنهم لا يجدون كفايتهم كاملة.
  3. العاملون عليها: الموكلون بجمع الزكاة وحفظها وتوزيعها، ولهم نصيب منها مقابل عملهم.
  4. المؤلفة قلوبهم: حديثو العهد بالإسلام أو أشخاص يُرجى تأليف قلوبهم لجلب المنفعة ودفع الشر عن المسلمين.
  5. في الرقاب: وتُصرف في عتق العبيد أو الأرقاء، وفي العصر الحديث تدخل في فك أسرى المسلمين.
  6. الغارمون: المدينون العاجزون عن سداد ديونهم في غير معصية.
  7. في سبيل الله: الجهاد والدفاع عن الأمة، وتشمل أيضاً الأنشطة والمصالح العامة التي تنصر دين الله.
  8. ابن السبيل: وهو المسافر المنقطع الذي نفدت نفقته.
الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء هل يجوز للمرأة أن تخرج زكاة مالها لزوجها الزكاة

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