ما حكم صوم يوم رأس السنة الهجرية؟.. الإفتاء توضح الرأي الشرعي

يعد الصيام من أفضل العبادات التطوعية التي يتقرب بها العبد إلى ربه، حيث إن الصيام أهم النوافل التي يتقرب بها إلى الله تعالى وطلب المغفرة والأجر الثواب، ومع رأس السنة الهجرية وبداية العام الهجري الجديد، يحرص المسلمون على استقبال هذه المناسبة بـ الأعمال الصالحة والطاعات، ويرغب كثيرون في معرفة حكم صيام أول محرم لمعرفة مشروعية التعبد بالصوم في هذا اليوم المبارك وهو ما نستوضحه من حكم دار الإفتاء.

حكم صوم يوم رأس السنة الهجرية

من جانبها، بيّنت حكم صوم يوم رأس السنة الهجرية، قائلة صوم شهر المحرم مندوب، وهو مِن أفضل شهور الصيام بعد شهر رمضان، مشيرة إلى أن تخصيص يوم رأس السَّنَة الهجرية بالصوم تقربًا إلى الله تعالى جائز شرعًا ولا حرج فيه.

وقالت دار الإفتاء، إن صوم شهر المحرم مندوب، وهو مِن أفضل شهور الصيام بعد شهر رمضان؛ وتخصيص يوم رأس السَّنَة الهجرية بالصوم تقربًا إلى الله تعالى جائز شرعًا ولا حرج فيه.

مشروعية صوم يوم رأس السنة

واستدلت دار الإفتاء، بما رواه الشيخان واللفظ للبخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا».

قال العلَّامة المُلَّا الهَرَوِي القاري في "مرقاة المفاتيح" (4/ 1419، ط. دار الفكر): [«مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ»... معناه من صام يومًا لوجه الله «بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ» أي: ذاته «عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا» أي: مقدار مسافة سبعين سنة].

ما هو سبب بداية السنة الهجرية بمحرم

أجابت دار الإفتاء المصرية ، عن ما هو سبب بداية السنة الهجرية بمحرم وليس ربيع الأول ؟، بأن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وصل إلى المدينة في شهر ربيع الأول، لكن جُعِل شهر المحرم بداية العام الهجري لأنه كان بداية العزم على الهجرة.

ونوهت بأن المسلمين يحتفلون في محرم بالعام الهجري وليس الهجرة، حيث إن الهجرة النبوية تحولت لمعنى وليس حدثًا، ونحتفل هنا بالمعنى، والأنبياء هاجروا جميعا قبل رسول الله -صلى الله عليه وسلم .

وتابعت: و وجود اليمامة التي تبيض وخيوط العنكبوت أمام غار ثور الذى اختبأ فيه سيدنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وأبو بكر الصديق –رضى الله عنه- عندما هاجرًا من مكة إلى المدينة تعد من الروايات التي لا سند على صحتها في الهجرة النبوية.

وأشارت إلى أن هذه الرواية ظهرت مع الإمام الحلبى في كتابه «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون»، ولا نجد لها سندًا في وقتنا الحالي، هذه الرواية من الممكن أنها كان لها سند في الماضي ولكنه ضاع الآن.

وجاء أنه قبل عهد سيدنا عمر بن الخطاب، لم يكن لدى المسلمين تقويم، فقط كانت لديهم الشهور، وبدأت الفكرة حينما بعث سيدنا أبو هريرة برسالة للفاروق عمر -رضي الله عنهما-، يقول له فيها «حدث في رجب» فرد عليه في أي رجب، هل الماضي أو قبل الماضي.

فاختلط الأمر عليهما ومن هنا جاءت فكرة التقويم، و أولى الأفكار التي جاءت للصحابة أن يبدأ التقويم بتاريخ ميلاد النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولكن سيدنا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال، إن النبي -عليه الصلاة والسلام- ولد في بيئة مشركة تعبد الأصنام، ولم يكن هناك أحداث خاصة بالمسلمين.

فاقترحوا الإسراء والمعراج، أو بداية نزول الوحى على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولكن سيدنا عمر -رضي الله عنه- قال نجعله بهجرة المسلمين، حيث أصبح لهم وطن، وقانون، وحاكم، وأصبحنا نصنع أحداثنا، فاستقروا أن تصبح الهجرة هي بداية التاريخ.

و بعد اختيار الهجرة كحدث للتأريخ، لم يكن من الممكن أن يبدأ العام من شهر ربيع، الذى يعتبر الشهر الثالث، فتعداد الشهور وترتيبها كان مؤرخًا بالفعل، ولذلك تمت تسمية العام بالهجري، وعد السنوات منذ الهجرة.

واتفقوا أو اجتمعوا بلغة الفقه أن تكون بداية السنة الهجرية في محرم، وخصوصًا أن المسلمين كانوا بدأوا الهجرة بالفعل قبل النبي -صلى الله عليه وسلم- فالنبي هاجر في ربيع الأول، ولكن هناك مسلمين هاجروا قبله بفترات طويلة.

لماذا بداية العام الهجري في محرم

ورد السر في جعل شهر المحرم هو أول السنة الهجرية مع أن الهجرة النبوية الشريفة لم تكن فى المحرم وكانت فى ربيع، حيث كان سيدنا عمر بن الخطاب "رضى الله تعالى عنه" بعد أن جمع الصحابة يقول إن الله جعل شهر المحرم أول السنة الهجرية لأنه الشهر الذي يلي شهر الحج مباشرة، حيث يعود الناس من الحج وقد غفر الله لهم ذنوبهم وقد بدأوا حياةً جديدة كلها أمل وصدق مع الله فكانت هذه سنة عُمرية.

وورد أن الحكمة من أن المولى عز وجل افتتح السنة الهجرية بشهر حرام وهو «المحرم» واختتمها بشهر حرام وهو «ذى الحجة» هو أنه بعد هذا الموسم المبارك والمغفرة العظيمة من الله تعالى نبدأ شهر المحرم وفيه أيام معظمة.

وقال أبو عثمان النهدي وهو من السلف الصالح كانوا يعظمون العشر الأولى من شهر الله المحرم والعشر الأولى من شهر ذى الحجة والعشر الأواخر من رمضان، فعلينا أن نكثر من الأعمال الصالحة ومن ذكر الله تعالى ومن الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم).