نجم الزمالك السابق : الأهلي قادر على الفوز بأي تشكيل في القمة

أكد طارق يحيى، نجم نادي نادي الزمالك السابق، أن مباريات القمة أمام النادي الأهلي لا تخضع لحسابات فنية واضحة، مشيرًا إلى أن التاريخ شهد فوز الأهلي في بعض المواجهات رغم الاعتماد على لاعبين ناشئين.

وأوضح يحيى، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأهلي يمتلك عناصر مميزة، لكن المشكلة في المدير الفني، مشيرًا إلى عدم رضاه عن أداء المدرب الحالي، والذي وصفه بأنه لم يقدم أي إضافة حتى الآن.

وأضاف نجم الزمالك السابق أنه منزعج من ظاهرة توجيه السباب والهجوم على اللاعبين عقب أي خسارة، مؤكدًا أن النقد يجب أن يكون بشكل موضوعي دون تجاوز في حق العناصر داخل الفريق.

مباراة الأهلي والزمالك

من المقرر أن تُقام مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز، في تمام الثامنة مساء غدٍ الجمعة الموافق 1 مايو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة حسم اللقب.

وتُذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمباريات الدوري.

اشتعال المنافسة على لقب الدوري

اشتعل الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز بعد نهاية الجولة الرابعة من مرحلة التتويج، خاصة عقب تعادل الزمالك سلبيًا مع إنبي، وفوز بيراميدز على الأهلي بثلاثية نظيفة.

ترتيب مجموعة التتويج قبل الجولة الخامسة

يواصل الزمالك صدارة جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، يليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 47 نقطة، ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 44 نقطة، ما يزيد من قوة المنافسة في الجولات المقبلة.