مصرع شخصين صدمهما قطار أثناء عبور السكة الحديد بشبرا الخيمة

لقي شخصان مصرعهما في حادث مأساوي بعدما صدمهما قطار أثناء عبورهما شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور بمزلقان كوبري الثلاجة أمام قرية الشرقاوية بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بشخصين في نطاق مزلقان الثلاجة.

وانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وبالفحص والمعاينة، تبين أن الضحيتين حاولا عبور شريط السكة الحديد من منطقة غير مخصصة للمشاة، قبل أن يفاجئهما القطار ويصطدم بهما، ما أسفر عن وفاتهما في الحال، وعُثر على الجثتين على القضبان، حيث قامت فرق الحماية المدنية والإسعاف برفع الأشلاء ونقلها إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، وصرحت بدفن الجثمانين عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، مع تكليف المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة لكشف هوية المتوفيين واستكمال التحقيقات.