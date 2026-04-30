حزين أوي لاعتزالك | الدردير : ماتش القمة من غيرك ملهوش لازمة يا شيكابالا

عبّر الناقد الرياضي عمرو الدرديري عن حزنه لاعتزال نجم نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، وذلك عبر حسابه على فيسبوك، قبل مواجهة القمة المرتقبة.

ونشر الدرديري صورة لشيكابالا، وعلق عليها قائلاً: “الواحد زعلان على اعتزاله، ماتش القمة من غيره ملوش لازمة.. الوحيد اللي كان بينزل والكل مرعوب منه وعاملين له ألف حساب، وكان دايماً بيجيلنا الفوز.. وحشتنا يا شيكا”.

مباراة الأهلي والزمالك

من المقرر أن تُقام مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز، في تمام الثامنة مساء غدٍ الجمعة الموافق 1 مايو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة حسم اللقب.

وتُذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمباريات الدوري.

اشتعال المنافسة على لقب الدوري

اشتعل الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز بعد نهاية الجولة الرابعة من مرحلة التتويج، خاصة عقب تعادل الزمالك سلبيًا مع إنبي، وفوز بيراميدز على الأهلي بثلاثية نظيفة.

ترتيب مجموعة التتويج قبل الجولة الخامسة

يواصل الزمالك صدارة جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، يليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 47 نقطة، ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 44 نقطة، ما يزيد من قوة المنافسة في الجولات المقبلة.