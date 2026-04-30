رقم 15.. قائمة قضايا تسببت في إيقاف الفيفا قيد الزمالك

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إيقاف قيد نادي الزمالك مجددا ليصبح عدد إيقافات القيد 15 قيد.

وجاء إيقاف القيد الجديد الصادر من جانب الفيفا تجاه نادي الزمالك رقم 15 بسبب القسط في صفقة البرازيلي خوان بيزيرا لنادي أوسكندريا الأوكراني والبالغ 300 ألف دولار.

وجاءت تفاصيل الـ 15 قضية التي تسببت في إيقاف قيد نادى الزمالك علي النحو التالي:

البرتغالي جوزيه جوميز

لويس كاسترو

أندريه بيكي

جواو غيديس

السويسري جروس

التونسي فرجاني ساسى

نادي أستريلا أمادورا البرتغالي

نشارولو البلجيكى

نهضة الزمامرة المغربي

نادي اوليكساندريا الأوكراني (قضيتين)

ابراهيما ندياى

نادي سانت إتيان الفرنسي

نادي اتحاد طنجة المغربي

أحمد الجفالي