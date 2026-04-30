موعد مباراة الأهلي والزمالك.. من هو معلق القمة 132 في الدوري المصري؟

يستعد الجمهور المصري لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة

ويواجه الأهلي غريمه التقليدي الزمالك يوم الجمعة المقبل على ملعب إستاد القاهرة، في تمام الثامنة مساء

ومن المقرر أن تنقل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات “أون سبورت” بشكل حصري.

ويتولى المعلق أيمن الكاشف مهمة التعليق الصوتي الأول عبر قناة أون سبورت، بينما يعلق مؤمن حسن عبر القناة الصوتية الثانية

كما تنقل قناة أون سبورت ماكس المباراة بصوت المعلق بلال علام عبر القناة الصوتية الأولى، فيما يتواجد محمد الكواليني على القناة الصوتية الثانية.

ويدخل النادي الأهلي المباراة بعد خسارة تاريخيه وكارثية أمام بيراميدز بنتيجة 3-0 لتتراجع حظوظه في المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 44 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 50 نقطة، وجاء بيراميدز في المركز الثاني برصيد 47 نقطة.