صدمة للزمالك قبل قمة الأهلي .. فيفا يعلن إيقاف قيد رقم 15

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إيقاف قيد نادي الزمالك مججدا ليصبح عدد إيقافات القيد 15 قيد.



وعقد معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة القمة المقبلة أمام الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص المدير الفني على تحفيز اللاعبين من أجل تحقيق الفوز في المباراة المقبلة، في ظل أهميتها بمشوار الفريق نحو التتويج بلقب الدوري.

وطالب معتمد جمال لاعبي الزمالك بضرورة التركيز وبذل أقصى جهد في التدريبات، للاستعداد الجاد للقاء المرتقب أمام الأهلي، مشددًا على ضرورة غلق ملف مباراة إنبي السابقة.

وأعرب المدير الفني عن ثقته في قدرات لاعبي الفريق على تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط في لقاء القمة المقبل.

كما شرح بعض الأمور الفنية للاعبين لتنفيذها خلال مران اليوم، ومنحهم تعليمات تتعلق بأدوارهم داخل الملعب.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي، المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 50 نقطة، فيما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 44 نقطة.