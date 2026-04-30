تشكيل الزمالك المتوقع في مباراة القمة أمام الأهلي بالدوري المصري

يستعد الجمهور المصري لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة



ويواجه الأهلي غريمه التقليدي الزمالك يوم الجمعة المقبل على ملعب إستاد القاهرة، في تمام الثامنة مساء

ومن المقرر أن تنقل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات “أون سبورت” بشكل حصري.

تشكيل الزمالك المتوقع في مباراة القمة أمام الأهلي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: محمود بنتايج - حسام عبد المجيد - محمود حمدي الونش - محمد إبراهيم.

خط الوسط: أحمد فتوح - محمد شحاتة - عبدالله السعيد.

خط الهجوم: عدي الدباغ - ناصر منسي - خوان بيزيرا.

ويدخل النادي الأهلي المباراة بعد خسارة تاريخيه وكارثية أمام بيراميدز بنتيجة 3-0 لتتراجع حظوظه في المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 44 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 50 نقطة، وجاء بيراميدز في المركز الثاني برصيد 47 نقطة.