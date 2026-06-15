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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أيمن دجيش: تحكيم المونديال يسير بثبات.. وجلال جيد وإسماعيل الفاتح قدما مستويات مميزة

كأس العالم
كأس العالم
عبدالله هشام

تحدث أيمن دجيش، الحكم المساعد الدولي السابق، عن المستوى التحكيمي في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن المباريات شهدت أداءً جيدًا من الحكام خلال الجولات الأولى، دون وقوع أخطاء مؤثرة على نتائج المواجهات.

وقال دجيش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي في التغطية الخاصة لكأس العالم 2026 عبر قناة «صدى البلد»: «التحكيم في كأس العالم 2026 يسير بصورة جيدة للغاية حتى الآن، ولم نشهد أي أخطاء مؤثرة كان من الممكن أن تغير نتائج المباريات، وجود التقنيات الحديثة المتطورة في البطولة يمنح الحكام دعمًا كبيرًا ويساعدهم على اتخاذ القرارات بشكل أسرع وأكثر دقة، وهو ما انعكس على مستوى الأداء داخل الملعب».

وأضاف: «الحكم المغربي جلال جيد خاض أول ظهور له في كأس العالم خلال مباراة ألمانيا وكوراساو، وأرى أنه قدم مستوى جيدًا للغاية. المباراة لم تشهد تعقيدات كبيرة وساعدته على إدارة اللقاء بهدوء ودون ضغوط كبيرة، لكنه في المقابل تعامل مع كافة الحالات بصورة صحيحة وخرج من المباراة دون أي أخطاء مؤثرة، ولذلك أمنحه تقييم 8.2 من 10».

وتابع: «أما الأمريكي إسماعيل الفاتح، فقد أدار مباراة هولندا واليابان بكفاءة عالية. اختيار هذه المباراة له لم يكن مصادفة، فهو من الحكام الذين يتمتعون بلياقة بدنية مميزة، وهو أمر مهم للغاية في مواجهة اتسمت بالسرعة والندية طوال دقائقها. قراراته كانت دقيقة ولم يرتكب أي خطأ مؤثر رغم صعوبة اللقاء، وأرى أنه يستحق تقييم 8.5 من 10».

وعن الحكم الصومالي عمر أرتان، قال دجيش: «قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإسناد مباراة السوبر الأوروبي له يستحق الإشادة والاحترام. هذا الحكم واجه ظروفًا صعبة للغاية خلال الفترة الماضية، وكان يعمل باستمرار من أجل الوصول إلى أعلى المستويات، حتى أصبح من أفضل الحكام في القارة الإفريقية واستحق التواجد في كأس العالم».

واختتم تصريحاته قائلًا: «عمر أرتان وصل إلى مرحلة المشاركة في كأس العالم قبل أن يُحرم من ذلك بسبب قرار السلطات الأمريكية، ولذلك فإن منحه فرصة إدارة مباراة بحجم السوبر الأوروبي يحمل تقديرًا لمسيرته وجهوده، وأعتقد أن إسناد أي مباراة كبيرة له، سواء في السوبر المصري أو أي بطولة محلية أخرى، سيكون أمرًا رائعًا ويعكس دعمًا مستحقًا لحكم اجتهد كثيرًا للوصول إلى هذه المكانة».

أيمن دجيش كأس العالم كأس العالم 2026 جلال جيد هولندا واليابان عمر أرتان

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