موعد مباراة منتخب السعودية ضد أوروجواي في كأس العالم والقنوات الناقلة

يستعد منتخب السعودية لمواجهة قوية أمام الأوروجواي ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثامنة من بطولة كأس العالم 2026.

ويدخل منتخب السعودية المباراة بهدف تحقيق مفاجأة في مجموعة صعبة والتأهل لدور الـ 32 للمرة الأولى في مشواره منذ مونديال 1994 حينما تأهل للأدور الاقصائية.

موعد مباراة السعودية ضد أوروجواي

وتقام مباراة السعودية ضد أوروجواي في تمام الساعة الواحدة صباح غد الثلاثاء وسط ترقب عربي لافتتاح المملكة لمشوارها في أصعب مجموعة تقريبا حيث تضم إسبانيا وأوروجواي وكاب فيردي.

وتذاع مباراة السعودية وأوروجواي عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس العالم 2026 بشكل حصري في الشرق الأوسط.

السعودية تحاول تحقيق مفاجأة

وتدرك كتيبة المدرب اليوناني يورجوس دونيس أن مواجهة الأوروجواي تمثل نقطة تحول مبكرة في مشوار الفريق خاصة أن الجولتين التاليتين ستشهدان مواجهة إسبانيا ثم الرأس الأخضر وهو ما يجعل حصد نتيجة إيجابية في الافتتاح أمرًا بالغ الأهمية.

يعول المنتخب السعودي على خبرات عدد من لاعبيه الدوليين بالإضافة إلى الثقة التي اكتسبها خلال السنوات الأخيرة بعد النتائج المميزة التي حققها في المحافل الكبرى وعلى رأسها الفوز التاريخي على الأرجنتين في مونديال قطر 2022.

ورغم أن التحضيرات لم تكن مثالية بشكل كامل فإن الجهاز الفني يراهن على الروح القتالية والانضباط التكتيكي من أجل الخروج بنتيجة تمنح الفريق دفعة قوية في بداية المشوار.

طموحات الأوروجواي أمام السعودية

في المقابل يدخل المنتخب الأوروجواياني البطولة وعينه على المنافسة بقوة مستندًا إلى تاريخه العريق في كأس العالم باعتباره أحد المنتخبات التي سبق لها التتويج باللقب مرتين.

ويخوض المنتخب اللاتيني المنافسات تحت قيادة المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا الذي يسعى إلى استعادة بريق الفريق بعد تذبذب النتائج خلال الفترة الأخيرة.

ورغم امتلاك الأوروجواي مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب الخبرات الأوروبية فإن علامات الاستفهام لا تزال تحيط بمستوى الفريق خاصة بعد تراجع نتائجه في بعض المباريات الودية والتصفيات.