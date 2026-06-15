قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس النواب يوافق عل اتفاقية دعم لقطاع الحماية الاجتماعية بقيمة 2 مليون يورو
صندوق خشبي وصبة خرسانية.. تفاصيل العثور على جثمان أم أخفى نجلها خبر وفاتها 4 أشهر للاستيلاء على معاشها بالإسكندرية
عون: استقرار لبنان وأمنه جزء لا يتجزأ من أي مسعى جدي لترسيخ الاستقرار في المنطقة
القائم بأعمال رئيس الضرائب العقارية في أول تصريح: سنتنازل عن طعون المتأخرات
من الاتصالات إلى القمم.. محطات وزيارات صنعت الشراكة المصرية الإماراتية
سقوط حافلة في اثيوبيا في وادي ومصرع ركابها
ياسين العياري.. اللاعب الذي رفض تونس وعاقبها في المونديال.. ليلة قاسية لنسور قرطاج أمام السويد
مجموعة مصر.. موعد مباراة إيران ونيوزيلندا في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة
رسميا.. المالية تعلن تفاصيل إطلاق أبكليشن موبايل للضرائب العقارية
شعبة بيض المائدة: مصر حققت الاكتفاء الذاتي ونسعى للتوسع في الأسواق الأفريقية
استقبل 10 أهداف ودي ورسمي.. هل يستعيد منتخب تونس توازنه أمام اليابان وهولندا؟
انخفاض أسعار الفراخ اليوم الاثنين 15-6-2026 في الأسواق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة منتخب السعودية ضد أوروجواي في كأس العالم والقنوات الناقلة

منتخب السعودية
منتخب السعودية
عبدالله هشام

يستعد منتخب السعودية لمواجهة قوية أمام الأوروجواي ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثامنة من بطولة كأس العالم 2026.

ويدخل منتخب السعودية المباراة بهدف تحقيق مفاجأة في مجموعة صعبة والتأهل لدور الـ 32 للمرة الأولى في مشواره منذ مونديال 1994 حينما تأهل للأدور الاقصائية.

موعد مباراة السعودية ضد أوروجواي

وتقام مباراة السعودية ضد أوروجواي في تمام الساعة الواحدة صباح غد الثلاثاء وسط ترقب عربي لافتتاح المملكة لمشوارها في أصعب مجموعة تقريبا حيث تضم إسبانيا وأوروجواي وكاب فيردي.

وتذاع مباراة السعودية وأوروجواي عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس العالم 2026 بشكل حصري في الشرق الأوسط.

السعودية تحاول تحقيق مفاجأة

وتدرك كتيبة المدرب اليوناني يورجوس دونيس أن مواجهة الأوروجواي تمثل نقطة تحول مبكرة في مشوار الفريق خاصة أن الجولتين التاليتين ستشهدان مواجهة إسبانيا ثم الرأس الأخضر وهو ما يجعل حصد نتيجة إيجابية في الافتتاح أمرًا بالغ الأهمية.

يعول المنتخب السعودي على خبرات عدد من لاعبيه الدوليين بالإضافة إلى الثقة التي اكتسبها خلال السنوات الأخيرة بعد النتائج المميزة التي حققها في المحافل الكبرى وعلى رأسها الفوز التاريخي على الأرجنتين في مونديال قطر 2022.

ورغم أن التحضيرات لم تكن مثالية بشكل كامل فإن الجهاز الفني يراهن على الروح القتالية والانضباط التكتيكي من أجل الخروج بنتيجة تمنح الفريق دفعة قوية في بداية المشوار.

طموحات الأوروجواي أمام السعودية

في المقابل يدخل المنتخب الأوروجواياني البطولة وعينه على المنافسة بقوة مستندًا إلى تاريخه العريق في كأس العالم باعتباره أحد المنتخبات التي سبق لها التتويج باللقب مرتين.

ويخوض المنتخب اللاتيني المنافسات تحت قيادة المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا الذي يسعى إلى استعادة بريق الفريق بعد تذبذب النتائج خلال الفترة الأخيرة.

ورغم امتلاك الأوروجواي مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب الخبرات الأوروبية فإن علامات الاستفهام لا تزال تحيط بمستوى الفريق خاصة بعد تراجع نتائجه في بعض المباريات الودية والتصفيات.

منتخب السعودية الأوروجواي كأس العالم 2026 السعودية ضد أوروجواي مباراة السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مجانية تنقل مواجهة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم

بدون اشتراك.. القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2026

الزمالك

تحذير وشكوى.. تطورات جديدة في أزمة رخصة الزمالك

الدواجن

هبوط أسعار الفراخ البيضاء والأمهات.. والبانيه يسجل مفاجأة للمستهلكين

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 15 يونيو.. عيار 21 بكام؟

لحظة انتشال السيارة

بدل الفرح تحولت لكفن.. تفاصيل مأساوية بحادث سقوط سيارة بترعة المريوطية

ياسين العياري

ابن الأصول التونسية يعاقب نسور قرطاج.. ياسين العياري يهز شباك تونس بقميص السويد

أقطاي عبد الله

مصير أقطاي عبد الله.. تواصل مع هادي خشبة

ترشيحاتنا

عصير القصب

نقيب الفلاحين يحذر من إضافة ثاني أكسيد التيتانيوم لعصير القصب: مادة محظورة في مصر وتغير اللون الطبيعي

واشنطن وطهران

خبير استراتيجي: مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران مليئة بالغموض

الدكتور مصطفى مدبولي

جولة تفقدية لرئيس الوزراء في أجنحة المعرض الطبي الأفريقي

بالصور

في عيد ميلاده الـ34.. صور تجمع محمد صلا بزوجته وبناته

فى عيد ميلاده الـ34.. صور تجمع محمد صلا بزوجته و بناته
فى عيد ميلاده الـ34.. صور تجمع محمد صلا بزوجته و بناته
فى عيد ميلاده الـ34.. صور تجمع محمد صلا بزوجته و بناته

سرطان الدم..أعراض صامتة يجب الحذر منها

سرطان الدم..أعراض صامتة يجب الحذر منها
سرطان الدم..أعراض صامتة يجب الحذر منها
سرطان الدم..أعراض صامتة يجب الحذر منها

طريقة عمل الجمبرى الفاهيتا

الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا..
الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا..
الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا..

عملاء BMW أمام الرصاص والقنابل في تجربة أحدث سياراتها

سعر BMW 7 Series Protection
سعر BMW 7 Series Protection
سعر BMW 7 Series Protection

فيديو

عصير القصب

بعد ضبط مادة ضارة.. التموين توجه 5 نصائح مهمة لمستهلكي عصير القصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد