منتخب السعودية يفتتح مشواره بلقاء صعب أمام أوروجواي في كأس العالم

يستعد منتخب السعودية لمواجهة قوية أمام الأوروجواي في تمام الساعة الواحدة صباح الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثامنة من بطولة كأس العالم 2026.

ويدخل منتخب السعودية المباراة بهدف تحقيق مفاجأة في مجموعة صعبة والتأهل لدور الـ 32 للمرة الأولى في مشواره منذ مونديال 1994 حينما تاهل للأدور الاقصائية.

السعودية تحاول تحقيق مفاجأة

وتدرك كتيبة المدرب اليوناني يورجوس دونيس أن مواجهة الأوروجواي تمثل نقطة تحول مبكرة في مشوار الفريق خاصة أن الجولتين التاليتين ستشهدان مواجهة إسبانيا ثم الرأس الأخضر وهو ما يجعل حصد نتيجة إيجابية في الافتتاح أمرًا بالغ الأهمية.

ويعول المنتخب السعودي على خبرات عدد من لاعبيه الدوليين بالإضافة إلى الثقة التي اكتسبها خلال السنوات الأخيرة بعد النتائج المميزة التي حققها في المحافل الكبرى وعلى رأسها الفوز التاريخي على الأرجنتين في مونديال قطر 2022.

ورغم أن التحضيرات لم تكن مثالية بشكل كامل فإن الجهاز الفني يراهن على الروح القتالية والانضباط التكتيكي من أجل الخروج بنتيجة تمنح الفريق دفعة قوية في بداية المشوار.

طموحات الأوروجواي أمام السعودية

في المقابل يدخل المنتخب الأوروجواياني البطولة وعينه على المنافسة بقوة مستندًا إلى تاريخه العريق في كأس العالم باعتباره أحد المنتخبات التي سبق لها التتويج باللقب مرتين.

ويخوض المنتخب اللاتيني المنافسات تحت قيادة المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا الذي يسعى إلى استعادة بريق الفريق بعد تذبذب النتائج خلال الفترة الأخيرة.

ورغم امتلاك الأوروجواي مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب الخبرات الأوروبية فإن علامات الاستفهام لا تزال تحيط بمستوى الفريق خاصة بعد تراجع نتائجه في بعض المباريات الودية والتصفيات.