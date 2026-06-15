خذلونا.. محمد العدل ينتقد أداء تونس بعد السقوط أمام السويد في كأس العالم

علق المنتج محمد العدل، رئيس قناة الأهلي السابق، على الهزيمة الثقيلة التي تلقاها منتخب تونس أمام نظيره السويدي بنتيجة 5-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة في بطولة كأس العالم 2026.

وكتب العدل عبر حسابه على موقع فيسبوك أن المنتخب التونسي “خذل الجماهير”، معتبرًا أن النتيجة جاءت غير متوقعة، مشيرًا إلى أن الأداء أمام السويد تكرر فيه نفس سيناريو المباراة الودية أمام بلجيكا.

وأضاف أن خط الدفاع وحراسة المرمى ظهرا بشكل “كارثي”، مطالبًا بضرورة تدارك الأخطاء سريعًا قبل المباراتين المقبلتين، حتى يتمكن المنتخب من استعادة مستواه المعروف.

واختتم العدل حديثه بالتعبير عن أمله في أن يظهر “نسور قرطاج” بالصورة المعتادة التي تليق بهم في المباريات القادمة من البطولة.

وتعرض منتخب تونس للخسارة أمام نظيره منتخب السويد بنتيجة 5-1 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السادسة من بطولة كأس العالم 2026.