قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشراء الموحد: توطين صناعة الدواء ساهم في توفير 2 مليار جنيه خلال عام
وسط صرخات وبكاء.. تشييع 6 من جثامين ضحايا حادث ترعة المريوطية لمثواهم الأخير
بطاقة شخصية للأدوية الموجودة بالأسواق.. علي الغمراوي يوضح
الرئاسة الفرنسية: الرئيس السيسي سيكون له صوت مسموع ومؤثر في قمة مجموعة السبع
مصر تتقدم 4 مراكز عالميًا في صناعة الدواء
بالأرقام.. التاريخ ينتصر لـ مصر أمام بلجيكا قبل موقعة اليوم بكأس العالم 2026
حسام حسن يوجه رسالة للجماهير قبل ضربة البداية أمام بلجيكا
وزير الاستثمار: تنسيق وتكامل حكومي لتحديد القطاعات الأولى بالترويج
هشام ستيت: مصر تحرص على أن تكون شريكا فاعلا في تعزيز القدرات الصحية بأفريقيا
بعد ضبط مادة ضارة.. التموين توجه 5 نصائح مهمة لمستهلكي عصير القصب
الكيلو بـ 70 جنيه..أسعار الفراخ والبيض اليوم الأثنين
توفير مليار جنيه.. مصر تبدأ تصنيع أجهزة الرنين المغناطيسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

افتتح خماسية السويد ضد تونس ورفض الاحتفال .. من هو ياسين العياري معاقب نسور قرطاج؟

ياسين العياري
ياسين العياري
عبدالله هشام

افتتح منتخب السويد مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بانتصار كبير على منتخب تونس بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع المنتخبين صباح الإثنين على ملعب مونتيري بالمكسيك، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة.

فرض المنتخب السويدي سيطرته منذ الدقائق الأولى، ونجح ياسين العياري،  في افتتاح التسجيل مبكرًا عند الدقيقة السابعة بتسديدة قوية سكنت الشباك، مانحًا منتخب بلاده أفضلية مبكرة في اللقاء.

ولفت هذا الهدف الأنظار بعد رفض ياسين العياري الاحتفال به أمام الجماهير بعد تسجيله هدف في شباك تونس.

سبب عدم احتفال السويدي بهدفه في تونس: 

ياسين العياري صاحب ال22 عاما من أب تونسي وأم مغربية ولكن ولد في السويد ويحمل الجنسية السويدية.

حاول منتخب تونس إشراك اللاعب حينما كان بعمر ال18 خلال منافسات كأس العالم 2022 ولكن والد اللاعب رفض.

والد اللاعب رأي أن ياسين تدرج في المنتخبات السنية لـ السويد وولد وتربى وعاش هناك فيجب أن يرد الجميل للبلد.

ورغم انفتاح اللاعب وقتها على اللعب باسم تونس إلا إنه فضل في النهاية اللعب باسم البلد الذي عاش فيه وهو السويد.

ويلعب العياري في نادي برايتون الإنجليزي ونجح في الموسم المنقضي في تسجيل 4 أهداف وصناعة 3 خلال 32 مباراة لعبها.

تفاصيل مباراة السويد وتونس

واستمر الضغط السويدي حتى أضاف ألكسندر إيزاك الهدف الثاني في الدقيقة الثلاثين، ليعزز تفوق فريقه قبل نهاية الشوط الأول.

ورغم الأفضلية السويدية، تمكن المنتخب التونسي من تقليص الفارق قبل الاستراحة، بعدما سجل عمر الرقيق هدف نسور قرطاج الوحيد في الدقيقة الثالثة والأربعين، لينتهي الشوط الأول بتقدم السويد بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب السويدي أفضليته المطلقة، حيث أحرز فيكتور جيوكيريس الهدف الثالث في الدقيقة التاسعة والخمسين، قبل أن يضيف ماتياس سفانبيرج الهدف الرابع في الدقيقة الرابعة والثمانين. 

واختتم ياسين العياري مهرجان الأهداف بإحراز هدفه الشخصي الثاني والخامس لمنتخب السويد في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، لتنتهي المباراة بفوز سويدي مستحق بخمسة أهداف مقابل هدف.

وبهذه النتيجة، حصد منتخب السويد أول ثلاث نقاط في البطولة، لينفرد بصدارة المجموعة السادسة، بينما تجمد رصيد منتخب تونس عند صفر من النقاط في المركز الرابع والأخير.

ترتيب مجموعة تونس

وكانت المباراة الأخرى في المجموعة قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منتخب بين هولندا واليابان، ليحصد كل منهما نقطة واحدة.

ومن المقرر أن تشهد الجولة الثانية مواجهة قوية تجمع السويد مع هولندا مساء السبت العشرين من يونيو، بينما يلتقي منتخب تونس مع اليابان صباح الأحد الحادي والعشرين من الشهر نفسه، في مواجهة يسعى خلالها المنتخب التونسي لتعويض خسارته الأولى وإنعاش آماله في المنافسة على بطاقة التأهل.

منتخب السويد كأس العالم 2026 منتخب تونس ياسين العياري تونس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مجانية تنقل مواجهة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم

بدون اشتراك.. القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2026

الزمالك

تحذير وشكوى.. تطورات جديدة في أزمة رخصة الزمالك

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

الدواجن

هبوط أسعار الفراخ البيضاء والأمهات.. والبانيه يسجل مفاجأة للمستهلكين

البحث عن الضحايا

6 ماتوا.. ننشر أسماء ضحايا سقوط سيارة في ترعة المريوطية

لحظة انتشال السيارة

بدل الفرح تحولت لكفن.. تفاصيل مأساوية بحادث سقوط سيارة بترعة المريوطية

ياسين العياري

ابن الأصول التونسية يعاقب نسور قرطاج.. ياسين العياري يهز شباك تونس بقميص السويد

ترشيحاتنا

دعاء آخر السنة الهجرية للرزق

دعاء آخر السنة الهجرية للرزق.. 5 كلمات تصب عليك الخير صبا رددها للمغرب

صلاة آخر السنة الهجرية

صلاة آخر السنة الهجرية تفتح أبواب الرزق وتفرج الكرب.. اغتنمها اليوم

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة بقراءة الإمام ابن كثير المكي براوييه.. اليوم

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة بقراءة الإمام ابن كثير المكي براوييه.. اليوم

بالصور

طريقة عمل الجمبرى الفاهيتا

الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا..
الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا..
الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا..

عملاء BMW أمام الرصاص والقنابل في تجربة أحدث سياراتها

سعر BMW 7 Series Protection
سعر BMW 7 Series Protection
سعر BMW 7 Series Protection

جمال وأنوثة.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة

رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة
رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة
رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة

فيديو

عصير القصب

بعد ضبط مادة ضارة.. التموين توجه 5 نصائح مهمة لمستهلكي عصير القصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد