افتتح خماسية السويد ضد تونس ورفض الاحتفال .. من هو ياسين العياري معاقب نسور قرطاج؟

افتتح منتخب السويد مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بانتصار كبير على منتخب تونس بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع المنتخبين صباح الإثنين على ملعب مونتيري بالمكسيك، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة.

فرض المنتخب السويدي سيطرته منذ الدقائق الأولى، ونجح ياسين العياري، في افتتاح التسجيل مبكرًا عند الدقيقة السابعة بتسديدة قوية سكنت الشباك، مانحًا منتخب بلاده أفضلية مبكرة في اللقاء.

ولفت هذا الهدف الأنظار بعد رفض ياسين العياري الاحتفال به أمام الجماهير بعد تسجيله هدف في شباك تونس.

سبب عدم احتفال السويدي بهدفه في تونس:

ياسين العياري صاحب ال22 عاما من أب تونسي وأم مغربية ولكن ولد في السويد ويحمل الجنسية السويدية.

حاول منتخب تونس إشراك اللاعب حينما كان بعمر ال18 خلال منافسات كأس العالم 2022 ولكن والد اللاعب رفض.

والد اللاعب رأي أن ياسين تدرج في المنتخبات السنية لـ السويد وولد وتربى وعاش هناك فيجب أن يرد الجميل للبلد.

ورغم انفتاح اللاعب وقتها على اللعب باسم تونس إلا إنه فضل في النهاية اللعب باسم البلد الذي عاش فيه وهو السويد.

ويلعب العياري في نادي برايتون الإنجليزي ونجح في الموسم المنقضي في تسجيل 4 أهداف وصناعة 3 خلال 32 مباراة لعبها.

تفاصيل مباراة السويد وتونس

واستمر الضغط السويدي حتى أضاف ألكسندر إيزاك الهدف الثاني في الدقيقة الثلاثين، ليعزز تفوق فريقه قبل نهاية الشوط الأول.

ورغم الأفضلية السويدية، تمكن المنتخب التونسي من تقليص الفارق قبل الاستراحة، بعدما سجل عمر الرقيق هدف نسور قرطاج الوحيد في الدقيقة الثالثة والأربعين، لينتهي الشوط الأول بتقدم السويد بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب السويدي أفضليته المطلقة، حيث أحرز فيكتور جيوكيريس الهدف الثالث في الدقيقة التاسعة والخمسين، قبل أن يضيف ماتياس سفانبيرج الهدف الرابع في الدقيقة الرابعة والثمانين.

واختتم ياسين العياري مهرجان الأهداف بإحراز هدفه الشخصي الثاني والخامس لمنتخب السويد في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، لتنتهي المباراة بفوز سويدي مستحق بخمسة أهداف مقابل هدف.

وبهذه النتيجة، حصد منتخب السويد أول ثلاث نقاط في البطولة، لينفرد بصدارة المجموعة السادسة، بينما تجمد رصيد منتخب تونس عند صفر من النقاط في المركز الرابع والأخير.

ترتيب مجموعة تونس

وكانت المباراة الأخرى في المجموعة قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منتخب بين هولندا واليابان، ليحصد كل منهما نقطة واحدة.

ومن المقرر أن تشهد الجولة الثانية مواجهة قوية تجمع السويد مع هولندا مساء السبت العشرين من يونيو، بينما يلتقي منتخب تونس مع اليابان صباح الأحد الحادي والعشرين من الشهر نفسه، في مواجهة يسعى خلالها المنتخب التونسي لتعويض خسارته الأولى وإنعاش آماله في المنافسة على بطاقة التأهل.