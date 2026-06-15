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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دونيس: منتخب السعودية جاهز لمواجهة أوروجواي.. والتركيز مفتاح تحقيق نتيجة إيجابية

دونيس
دونيس
إسلام مقلد

أكد اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني لـ منتخب السعودية، جاهزية فريقه لمواجهة منتخب أوروجواي، مشددًا على أن التركيز سيكون العامل الأهم لتحقيق نتيجة إيجابية خلال اللقاء المرتقب.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده دونيس للحديث عن استعدادات الأخضر للمباراة، حيث أوضح أن فترة التحضير لم تكن طويلة بالشكل الكافي، لكنه يثق في قدرات اللاعبين.

الأيام كانت قصيرة

وقال دونيس: "الأيام كانت قصيرة، وكل شيء حدث بسرعة، وكان التحدي الأكبر هو التعرف على اللاعبين بشكل جيد، لأن مواجهة اللاعب كخصم تختلف تمامًا عن تدريبه".

وأضاف: "اللاعبون أثبتوا أنهم يستحقون الثقة، وأنا مؤمن بهم، والتفاصيل الصغيرة هي التي تصنع الفارق في هذه البطولة، لأن هدفنا الأساسي هو تحقيق النتائج".

دونيس: لن ننتظر أوروجواي للدفاع

وتحدث مدرب السعودية عن طريقة اللعب أمام أوروجواي، مؤكدًا أن فريقه لن يعتمد على الدفاع فقط، وقال: "كل مدرب يريد الفوز، ونحن جاهزون لكل السيناريوهات، سواء الضغط أو التنظيم الدفاعي أو صناعة الفرص، لن ننتظر الخصم حتى ندافع، بل سنظهر بثقة داخل الملعب".

وعن إمكانية تكرار المفاجأة التي حققها المنتخب السعودي أمام منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2022، قال: "كل مباراة لها ظروفها الخاصة، قبل مواجهة الأرجنتين لم يكن أحد يتوقع الفوز، واليوم يجب أن نؤمن بقدرتنا على تحقيق الانتصار، والأمر يعتمد على التركيز ومعرفة قدراتنا وقدرات المنافس".

تطور الكرة السعودية

وأشار دونيس إلى تطور الكرة السعودية خلال السنوات الأخيرة، قائلًا:"الاستثمارات الكبيرة غيرت شكل الدوري السعودي وجعلته قويًا، واللاعبون السعوديون أصبحوا يخوضون مباريات أسبوعية أمام نجوم عالميين، ولم يعد الأمر جديدًا عليهم".

وأضاف: "سبق لي أن واجهت برشلونة في دوري أبطال أوروبا وكان يضم لاعبين كبار مثل ليونيل ميسي ونيمار ولويس سواريز، ولم نركز على مواجهتهم بشكل فردي، بل اعتمدنا على العمل الجماعي".

وتطرق المدرب اليوناني إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة داخل المعسكر، موضحًا: "التقنيات الجديدة تساعدنا في اتخاذ قرارات أفضل وأسرع، سواء للحراس أو باقي اللاعبين، وتعطينا معلومات إضافية لتطوير الأداء".

كما تحدث عن الحالة البدنية للاعبين قائلًا: "نهاية الموسم تعني وجود حمل بدني كبير، ونحاول إدارة هذا الأمر، خاصة في الكرات الثابتة، واللاعبون أظهروا خلال المباريات التجريبية قوة وتحملًا كبيرين، ونحن جاهزون لمباراة الغد".

واختتم دونيس حديثه بالتعبير عن ارتباطه بالسعودية، قائلًا: "أنا ممتن جدًا للسعودية، أعيش هنا منذ عام 2015، ومنذ اليوم الأول شعرت بالاستقرار، أحب ثقافة البلد وأهلها، وهذه التجربة جعلتني شخصًا ومدربًا أفضل".

وأضاف: "دربت أندية كبيرة، وكان هناك من يرى أن تدريب المنتخب خطوة مناسبة لي، والمسؤولون هنا حريصون على الوصول لأفضل جاهزية، وتمثيل السعودية شرف وفخر كبير بالنسبة لي".

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