موهبة بيراميدز على أعتاب أوروبا.. بنفيكا يتحرك رسميًا لضم زياد سعودي

تلقى نادي بيراميدز عرضا رسميًا من نادي بنفيكا البرتغالي للتعاقد مع الجناح الشاب زياد سعودي، صاحب الـ17 عامًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل متابعة النادي البرتغالي لموهبة اللاعب خلال الفترة الماضية.



ويعد زياد سعودي من أبرز المواهب الصاعدة في قطاع الناشئين بنادي بيراميدز، حيث لفت الأنظار بقدراته الفنية وسرعته الكبيرة، ما دفع كشافي بنفيكا للتحرك من أجل ضمه ضمن خطة النادي للاستثمار في المواهب الشابة.



ومن المنتظر أن تدرس إدارة بيراميدز العرض المقدم من النادي البرتغالي خلال الأيام المقبلة، لحسم موقفها النهائي من رحيل اللاعب، خاصة في ظل الاهتمام الأوروبي المتزايد بالحصول على خدماته.



ويأتي اهتمام بنفيكا بضم زياد سعودي في إطار سياسة النادي البرتغالي المعروفة باكتشاف وتطوير المواهب الواعدة، قبل تصعيدها إلى الفريق الأول أو تسويقها لأندية أوروبية كبرى.