بالقوة الضاربة.. التشكيل المتوقع لبلجيكا أمام مصر في كأس العالم 2026

تتجه أنظار جماهير كرة القدم، مساء اليوم الإثنين، إلى ملعب "لومن فيلد" بمدينة سياتل الأمريكية، الذي يحتضن المواجهة المرتقبة بين منتخبي مصر وبلجيكا، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2026.

ويخوض المنتخب المصري المباراة بطموح تحقيق بداية قوية في مشواره المونديالي، وحصد نتيجة إيجابية تعزز من فرصه في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور التالي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في واحدة من أبرز مواجهات الجولة الافتتاحية لدور المجموعات.

التشكيل المتوقع لمنتخب بلجيكا أمام مصر

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: توماس مونييه – زينو ديباست – ميشيل – تيموثي كاستاني

خط الوسط: أمادو أونانا – يوري تيليمانس – كيفن دي بروين

خط الهجوم: لياندرو تروسارد – شارل دي كيتيلاري – جيريمي دوكو.