قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عون: استقرار لبنان وأمنه جزء لا يتجزأ من أي مسعى جدي لترسيخ الاستقرار في المنطقة
القائم بأعمال رئيس الضرائب العقارية في أول تصريح: سنتنازل عن طعون المتأخرات
من الاتصالات إلى القمم.. محطات وزيارات صنعت الشراكة المصرية الإماراتية
سقوط حافلة في اثيوبيا في وادي ومصرع ركابها
ياسين العياري.. اللاعب الذي رفض تونس وعاقبها في المونديال.. ليلة قاسية لنسور قرطاج أمام السويد
مجموعة مصر.. موعد مباراة إيران ونيوزيلندا في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة
رسميا.. المالية تعلن تفاصيل إطلاق أبكليشن موبايل للضرائب العقارية
شعبة بيض المائدة: مصر حققت الاكتفاء الذاتي ونسعى للتوسع في الأسواق الأفريقية
استقبل 10 أهداف ودي ورسمي.. هل يستعيد منتخب تونس توازنه أمام اليابان وهولندا؟
انخفاض أسعار الفراخ اليوم الاثنين 15-6-2026 في الأسواق
تصعيد إسرائيلي جنوب لبنان.. استهداف سيارة وتفجيرات متتالية
جامعة الدول العربية تبحث توحيد التشريعات في مواجهة الإرهاب وخطاب الكراهية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بالقوة الضاربة.. التشكيل المتوقع لبلجيكا أمام مصر في كأس العالم 2026

دي بروين ـ دوكو
دي بروين ـ دوكو
إسراء أشرف

تتجه أنظار جماهير كرة القدم، مساء اليوم الإثنين، إلى ملعب "لومن فيلد" بمدينة سياتل الأمريكية، الذي يحتضن المواجهة المرتقبة بين منتخبي مصر وبلجيكا، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2026.

ويخوض المنتخب المصري المباراة بطموح تحقيق بداية قوية في مشواره المونديالي، وحصد نتيجة إيجابية تعزز من فرصه في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور التالي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في واحدة من أبرز مواجهات الجولة الافتتاحية لدور المجموعات.

التشكيل المتوقع لمنتخب بلجيكا أمام مصر

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: توماس مونييه – زينو ديباست – ميشيل – تيموثي كاستاني

خط الوسط: أمادو أونانا – يوري تيليمانس – كيفن دي بروين

خط الهجوم: لياندرو تروسارد – شارل دي كيتيلاري – جيريمي دوكو.

تشكيل بلجيكا منتخب مصر مصر كاس العالم كأس العالم المونديال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مجانية تنقل مواجهة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم

بدون اشتراك.. القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2026

الزمالك

تحذير وشكوى.. تطورات جديدة في أزمة رخصة الزمالك

الدواجن

هبوط أسعار الفراخ البيضاء والأمهات.. والبانيه يسجل مفاجأة للمستهلكين

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 15 يونيو.. عيار 21 بكام؟

لحظة انتشال السيارة

بدل الفرح تحولت لكفن.. تفاصيل مأساوية بحادث سقوط سيارة بترعة المريوطية

ياسين العياري

ابن الأصول التونسية يعاقب نسور قرطاج.. ياسين العياري يهز شباك تونس بقميص السويد

أقطاي عبد الله

مصير أقطاي عبد الله.. تواصل مع هادي خشبة

ترشيحاتنا

هاني رمزي

هاني رمزي يكشف عن تفاصيل الجزء الثاني من غبي منه فيه l خاص

محمد رمضان يشيد بالشراقوة

قضيت فيها أحلي سنين.. محمد رمضان يشيد بالشراقوة أثناء تصوير كليب جديد

مدحت العدل

مدحت العدل بعد تكريمه في مهرجان الداخلة: كل الحب والتقدير لشعب المغرب

بالصور

في عيد ميلاده الـ34.. صور تجمع محمد صلا بزوجته وبناته

فى عيد ميلاده الـ34.. صور تجمع محمد صلا بزوجته و بناته
فى عيد ميلاده الـ34.. صور تجمع محمد صلا بزوجته و بناته
فى عيد ميلاده الـ34.. صور تجمع محمد صلا بزوجته و بناته

سرطان الدم..أعراض صامتة يجب الحذر منها

سرطان الدم..أعراض صامتة يجب الحذر منها
سرطان الدم..أعراض صامتة يجب الحذر منها
سرطان الدم..أعراض صامتة يجب الحذر منها

طريقة عمل الجمبرى الفاهيتا

الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا..
الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا..
الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا..

عملاء BMW أمام الرصاص والقنابل في تجربة أحدث سياراتها

سعر BMW 7 Series Protection
سعر BMW 7 Series Protection
سعر BMW 7 Series Protection

فيديو

عصير القصب

بعد ضبط مادة ضارة.. التموين توجه 5 نصائح مهمة لمستهلكي عصير القصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد